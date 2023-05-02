Отправлено: - 17:20

Елена Пикельная:

Попробуйте читать каждое слово, а не через одно





Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=48785 Вот только не надо говорить, что сотрудники акимата не имели понятия, где найти этих самых специалистов. У нас есть вузы, в которых не сложно найти кафедры ботаники, экологии, агрономии. А на этих кафедрах, вероятно, ещё остались люди, разбирающиеся в систематике растений, фитопатологии, агрономии, садоводстве, почвоведении, агрохимии и прочих узкоспециальных дисциплинах. А если не остались такие люди, то на тех же кафедрах легко добыть телефоны тех, кто не так давно ушёл на пенсию и обладает не только глубокими познаниями в своих областях, но и большим опытом. И, поверьте, методикой научных исследований они все владеют безупречно.Источник:

[Исправлено: Victor Yang, 02.05.2023 - 17:32]

Цитата:Попробуйте показать - где в вашем тексте сказано про организацию закупок таких работ? Если уж претензию высказываете к комментарию - давайте точные ссылки. По вашему всё так просто - пошел на кафедру и заказал исследование? Я раскрыл какие подводные камни там ещё есть.Цитата:И ещё раз (только читайте каждое слово, а не через одно):Перед сотрудниками акимата (чтобы не попасть потом под коррупционную статью) стоят следующие вопросы:Какой именно вуз выбрать? Почему именно его? Имеют ли они право ограничиваться только Кустанайской областью, потому что конкуренции нельзя противостоять? Участвуют ли конкретно эти вузы в торгах? Акимат не будет рыскать по интернету - кто там чего может или не может. Он объявляет конкурс на общей площадке, а поставщики услуг сами предлагают свои услуги.Качества выполненной работы и внутреннего её содержания я не касаюсь. Только лишь организации закупа.