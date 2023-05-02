Наука и жизнь: ботаника и акимат. Как костанайские чиновники местных учёных найти не смогли, да не очень-то и искали
Отправлено: 02.05.23 - 13:53
Почему свои специалисты по вопросам озеленения в данном случае оказались бы не хуже, а в некоторых моментах даже лучше приезжих? Да просто потому, что они живут здесь и знают местные условия «от» и «до». Читать новость
То же самое по бордюрам. Когда начинают ремонт дороги, стелят новый асфальт. Нет, чтобы принимать у подрядчиков съезды и заезды тротуаров без барьеров, они не контролируют такое. Потом страдают люди. Нужно просто прислушаться к критике и работать по-новому, учитывая ошибки прошлого
Весьма распространённый убийца деревьев - пилолистник - не был замечен алматинскими учёными
Их наверное какими-то окольными путями возили. Но я не раз говорил, что на оболваненных столбах сверху эти грибы торчат. С трассы даже прекрасно видно.
Цитата:
Впрочем столичные энтомологи не заметили и вполне себе энтомологический объект – клопа под названием слепняк берёзовый,
Как раз прошлое лето это было какое-то наваждение. Большая береза во дворе под окнами, их было тьма... через москитную сетку пролазили как у себя дома летали, даже на бархатцах поселились в балконных ящиках.
У нас в городе есть хоть один объект , где люди могут сказать :"Да акимат сработал на отлично". У меня такого в памяти нет. Может если только какие увеселительные мероприятия, не хожу не знаю. Но точно знаю если касается строительства, ремонта, опять же вопрос по зеленым насаждениям, встающий ежегодно, то Нет. Вот смотрю на пр. Абая в районе КЖБИ. Скоро будет месяц как перекрыт ПРОСПЕКТ в границах Волынова-Быковского, не вижу последнее время рабочих. Закрыли, сняли асфальт, поменяли бордюр. Последние дни такие хорошие, работай себе. Но нет. Ждем дожди, снег. Привычка работать с выпадающими осадками не уходит из года в год. Жаль
111: а березы? Сухие как веники.. И это новейший район гашего города
Почему не озадачились поливом соответствующие службы вопрос отдельный. Ну а что же вы в своем новейшем районе не можете раз в неделю полить деревья рядом с домом? Тем более это только первые пару лет необходимо, потом дерево уж и само смогЁт.
Не думаю. Скорее всего, был тендер или конкурс и алматинцы в нем выиграли. Логика акимата, думаю, следующая: население озадачено проблемой, она есть и нужны решения и рекомендации специалистов С ЛИЦЕНЗИЕЙ, аттестатами и прочим. Жители - это, конечно, хорошо, но у них могут мнения отличаться, невзирая на наличие дипломов. Поэтому выбирается аттестованная организация, которая и проводит обследование. Занимаются ли этим кафедры местного университета? Как акимату обратиться к ним, чтобы не было лоббирования? Мало того - за работу нужно заплатить какие-то деньги - бесплатно работать никто не будет, и оплату этих денег нужно обосновать. Если бы выбор пал на КРУ - могли завопить частные организации что снова ущемляют конкурентную среду и так далее. Поэтому вопрос участия в госзакупках лучше адресовать как раз-таки тем кафедрам местного вуза, которые не участвовали в них. Или проиграли. Цитата:
Житель КСК: Как правильно "Форс дороже денег" или "Фарс дороже денег"???
Форс, как я понял, в данном случае от слова "форсить".
Елена Пикельная: Попробуйте читать каждое слово, а не через одно
Попробуйте показать - где в вашем тексте сказано про организацию закупок таких работ? Если уж претензию высказываете к комментарию - давайте точные ссылки. По вашему всё так просто - пошел на кафедру и заказал исследование? Я раскрыл какие подводные камни там ещё есть. Цитата:
Вот только не надо говорить, что сотрудники акимата не имели понятия, где найти этих самых специалистов. У нас есть вузы, в которых не сложно найти кафедры ботаники, экологии, агрономии. А на этих кафедрах, вероятно, ещё остались люди, разбирающиеся в систематике растений, фитопатологии, агрономии, садоводстве, почвоведении, агрохимии и прочих узкоспециальных дисциплинах. А если не остались такие люди, то на тех же кафедрах легко добыть телефоны тех, кто не так давно ушёл на пенсию и обладает не только глубокими познаниями в своих областях, но и большим опытом. И, поверьте, методикой научных исследований они все владеют безупречно.
И ещё раз (только читайте каждое слово, а не через одно): Перед сотрудниками акимата (чтобы не попасть потом под коррупционную статью) стоят следующие вопросы: Какой именно вуз выбрать? Почему именно его? Имеют ли они право ограничиваться только Кустанайской областью, потому что конкуренции нельзя противостоять? Участвуют ли конкретно эти вузы в торгах? Акимат не будет рыскать по интернету - кто там чего может или не может. Он объявляет конкурс на общей площадке, а поставщики услуг сами предлагают свои услуги.
Качества выполненной работы и внутреннего её содержания я не касаюсь. Только лишь организации закупа.
Сейчас посетителей на этом форуме: 33, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 33
Зарегистрированные пользователи: Нет
Вы не можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы не можете голосовать