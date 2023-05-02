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≡ Готовим кипятильники, включаем бойлеры! - Когда отключат горячую воду в Костанае?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46708
Готовим кипятильники, включаем бойлеры! - Когда отключат горячую воду в Костанае?
Отправлено: 02.05.23 - 17:13
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Гидравлические испытания на теплосетях начнут проводить с 10 мая и завершат 12 июня. В разных районах Костаная продолжительность отключения горячей воды также будет разной: в центре почти месяц, в районе КСК - всего 5 дней.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9127
Re: Готовим кипятильники, включаем бойлеры! - Когда отключат...
Отправлено: 02.05.23 - 17:13
#1
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Неделю назад был другой график. КЖБИ планировали дать 19 мая.
За неделю планы поменялись? Впрочем, как всегда...
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