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≡ Наука и жизнь: ботаника и акимат. Как костанайские чиновники местных учёных найти не смогли, да не очень-то и искали
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46706
Наука и жизнь: ботаника и акимат. Как костанайские чиновники местных учёных найти не смогли, да не очень-то и искали
Отправлено: 02.05.23 - 13:53
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Почему свои специалисты по вопросам озеленения в данном случае оказались бы не хуже, а в некоторых моментах даже лучше приезжих? Да просто потому, что они живут здесь и знают местные условия «от» и «до».
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25193
Re: Наука и жизнь: ботаника и акимат. Как костанайские чиновники...
Отправлено: 02.05.23 - 13:53
#1
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Ну а пока у нас абсолютно новый микрорайон Кунай

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25193
Re: Наука и жизнь: ботаника и акимат. Как костанайские чиновники...
Отправлено: 02.05.23 - 13:54
#2
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Делают это только наши, костанайцы

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25193
Re: Наука и жизнь: ботаника и акимат. Как костанайские чиновники...
Отправлено: 02.05.23 - 13:56
#3
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Деревья, саденцы, повысыхали, наверно жучки

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25193
Re: Наука и жизнь: ботаника и акимат. Как костанайские чиновники...
Отправлено: 02.05.23 - 13:57
#4
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А это что засаженец инвалид?
Еще и привязанный

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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
866
Re: Наука и жизнь: ботаника и акимат. Как костанайские чиновники...
Отправлено: 02.05.23 - 13:58
#5
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То же самое по бордюрам. Когда начинают ремонт дороги, стелят новый асфальт. Нет, чтобы принимать у подрядчиков съезды и заезды тротуаров без барьеров, они не контролируют такое. Потом страдают люди. Нужно просто прислушаться к критике и работать по-новому, учитывая ошибки прошлого
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25193
Re: Наука и жизнь: ботаника и акимат. Как костанайские чиновники...
Отправлено: 02.05.23 - 13:59
#6
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Елки, ладно не прижились, а березы?
Сухие как веники..
И это новейший район гашего города

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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9126
Re: Наука и жизнь: ботаника и акимат. Как костанайские чиновники...
Отправлено: 02.05.23 - 14:00
#7
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Цитата:
Весьма распространённый убийца деревьев - пилолистник - не был замечен алматинскими учёными

Их наверное какими-то окольными путями возили. Но я не раз говорил, что на оболваненных столбах сверху эти грибы торчат. С трассы даже прекрасно видно.

Цитата:
Впрочем столичные энтомологи не заметили и вполне себе энтомологический объект – клопа под названием слепняк берёзовый,

Как раз прошлое лето это было какое-то наваждение. Большая береза во дворе под окнами, их было тьма... через москитную сетку пролазили как у себя дома летали, даже на бархатцах поселились в балконных ящиках.
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Ж
§ Житель КСК
(Пользователи)
Регистрация:
18.11.13
Сообщений:
16
Re: Наука и жизнь: ботаника и акимат. Как костанайские чиновники...
Отправлено: 02.05.23 - 14:55
#8
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'Код:
' Как правильно "Форс дороже денег" или "Фарс дороже денег"???


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7


§ 71422







(Полноправные пользователи)




Регистрация: 
21.10.20
Сообщений: 
108








  Re: Наука и жизнь: ботаника и акимат. Как костанайские чиновники...


Отправлено: 02.05.23 - 15:27


#9 




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У нас в городе есть хоть один объект , где люди могут сказать :"Да акимат сработал на отлично". У меня такого в памяти нет. Может если только какие увеселительные мероприятия, не хожу не знаю. Но точно знаю если касается строительства, ремонта, опять же вопрос по зеленым насаждениям, встающий ежегодно,  то Нет. Вот смотрю на пр. Абая в районе КЖБИ. Скоро будет месяц как перекрыт ПРОСПЕКТ   в границах Волынова-Быковского,  не вижу последнее время рабочих. Закрыли, сняли асфальт, поменяли бордюр. Последние дни такие хорошие, работай себе. Но нет. Ждем  дожди, снег. Привычка работать с выпадающими осадками не уходит из года в год. Жаль


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JereK


§ JereK







(Полноправные пользователи)




Регистрация: 
13.09.12
Сообщений: 
1534








  Наука и жизнь: ботаника и акимат. Как костанайские чиновники местных учёных найти не смогли, да не очень-то и искали


Отправлено: 02.05.23 - 15:56


#10 




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Цитата:
111:
а березы? Сухие как веники.. И это новейший район гашего города


Почему не озадачились поливом соответствующие службы вопрос отдельный. Ну а что же вы в своем новейшем районе не можете раз в неделю полить деревья рядом с домом? Тем более это только первые пару лет необходимо, потом дерево уж и само смогЁт.

[Исправлено: JereK,  02.05.2023 - 15:58]


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