Re: Полицейский залез на балкон третьего этажа, чтобы помочь...

Отправлено: - 15:24

По человечески: спасибо Едилю. А по инструкции полагается выговор, за нарушение техники безопасности. По логике, если нет опасности для жизни граждан, то нужно было вызвать пожарных с вышкой, и они бы уже вскрыли балкон или окно для доступа в помещение. А так он рисковал своим здоровьем и возможно жизнью карабкаясь без страховки (тросов и пояса не наблюдаю на фото).