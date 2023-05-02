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≡ Полицейский залез на балкон третьего этажа, чтобы помочь пенсионерке в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46706
Полицейский залез на балкон третьего этажа, чтобы помочь пенсионерке в Костанае
Отправлено: 02.05.23 - 11:49
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68-летняя женщина вышла на балкон. В это время ее двухлетняя внучка закрыла дверь изнутри. В доме никого из взрослых не было, открыть дверь никто не мог. Женщина стала просить помощи с балкона и соседи вызвали сотрудников полиции.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25861
Re: Полицейский залез на балкон третьего этажа, чтобы помочь...
Отправлено: 02.05.23 - 11:49
#1
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А каким образом, он балконную,
дверь - открыл?... :lol: ;-)
Профайл
5555
§ 5555
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
02.03.15
Сообщений:
305
Re: Полицейский залез на балкон третьего этажа, чтобы помочь...
Отправлено: 02.05.23 - 15:24
#2
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По человечески: спасибо Едилю. А по инструкции полагается выговор, за нарушение техники безопасности. По логике, если нет опасности для жизни граждан, то нужно было вызвать пожарных с вышкой, и они бы уже вскрыли балкон или окно для доступа в помещение. А так он рисковал своим здоровьем и возможно жизнью карабкаясь без страховки (тросов и пояса не наблюдаю на фото).
Профайл
сайлау курманов
* сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6060
Re: Полицейский залез на балкон третьего этажа, чтобы помочь...
Отправлено: 02.05.23 - 16:14
#3
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Отвлекать полицию по пустякам, минимум штраф полагается. Что бы с бабкой случилось, если она разобьёт стеклопакет и откроет дверь, попутно внучку отшлепает чтобы так не шутила
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