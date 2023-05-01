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≡ Юрий БОНДАРЕНКО: У меня вопросы
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46702
Юрий БОНДАРЕНКО: У меня вопросы
Отправлено: 01.05.23 - 10:35
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Насколько реально продумано, просчитано и функционально то, что делается, включая точечную застройку, которая вольно гуляет по городу. И какие же функции, кроме презентативно-претенциозных, предназначены выполнять наши грядущие степные монстры?
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
834
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: У меня вопросы
Отправлено: 01.05.23 - 10:35
#1
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Зачем вообще в степи строить высотки, если весь мир давно стремится жить в малоэтажках?
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Alehander
§ Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
381
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: У меня вопросы
Отправлено: 01.05.23 - 11:45
#2
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Цитата:
Skeptic:

Согласен
Может быть только экономия на инфраструктуре. Других преимуществ не вижу
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
834
Юрий БОНДАРЕНКО: У меня вопросы
Отправлено: 01.05.23 - 12:28
#3
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Цитата:
Alehander:
экономия на инфраструктуре

Да.
Но эта "экономия" будет с лихвой компенсирована расходами на усилия для подъёма воды, да и людей, на верхние этажи. Плюс проблемы с парковками. Я уже не говорю про проблемы при пожарах, не дай Бог...
Так что - весьма сомнительная экономия.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
272
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: У меня вопросы
Отправлено: 01.05.23 - 14:55
#4
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.......в Европе на сколько я знаю не принято строить такие махины скворечники.У нас в ПЧСТРе дома шлако литые или щитосборные сносите и стройте места много.И дет. сад и школа бИЛ сейчас живём как на острове никакой цивиллизации.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1984
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: У меня вопросы
Отправлено: 01.05.23 - 15:33
#5
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Согласен на 100%, насчёт степи в прямо в точку.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4194
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: У меня вопросы
Отправлено: 01.05.23 - 21:47
#6
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Цитата://оказался персоной нон-грата, стоило пройти в Китае партийному съезду//

А, я почему то всегда думал, что в излечении мира от коронавируса, заслуга целиком только и только Владимира Владимировича: - стоило ему развязать войну против Украины и так называемого "коллективного" Запада, как тема про коронавирус и сам коронавирус мгновенно сошёл на НЕТ.
После 24 февраля 2022 года ушли в некуда:- и локдауны и вакцинации и маски и ПРЦ-тесты и кошмарные рейды для предпринимателей от госпожи Тимошенко по ночным барам и ресторанам и выступления казахского свата из ВОЗ стали неактуальны - в общем после агрессий Путина жить стало спокойно.
Молодец, Владимир Владимирович:- сумел замочить эпидемию в сортире.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6058
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: У меня вопросы
Отправлено: 01.05.23 - 22:07
#7
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После проживания в частном доме, я уже никогда в жизни не пойду в многоэтажку, пусть даже с золочёными унитазами. Огород, гараж, баня и сарай это всего лишь малая часть преимущества, главное что я не увижу рожи неприятных мне соседей, а
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25164
Юрий БОНДАРЕНКО: У меня вопросы
Отправлено: 01.05.23 - 23:20
#8
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Цитата:
сайлау курманов:
После проживания в частном доме, я уже никогда в жизни не пойду в многоэтажку,

Вам это особо не грозит.
Может через 300 лет на твоей улице, какой нибудь сумасшедший захочет строить многоэтажку..
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13704
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: У меня вопросы
Отправлено: 02.05.23 - 10:13
#9
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Цитата:
Skeptic:
Зачем вообще в степи строить высотки, если весь мир давно стремится жить в малоэтажках?

малоэтажки не выгоднее
если акимату нужно 10 тыс квартир для социального жилья то подрядчику нужно будет 30 тыс квартир построить чтобы восполнить свои затраты
для этого легче несколько микрорайонов в центре 25этажками застроить чем в степи тянуть инфраструктуру, воду,газ, дороги ради тысяч малоэтажек куда после заселения нужно пускать несколько линий общественного транспорта, в три раза больше школ, больниц там строить, пожарных и полицейских пунктов (спецов нет даже для старого города) ведь районы застроенные малоэтажками растянуться на километры вдаль откуда людям для поездки в центр продеться тратить много времени
в итоге по всем параметрам "свечки" намного выгоднее для застройщика чем двухэтажки
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13704
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: У меня вопросы
Отправлено: 02.05.23 - 10:22
#10
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Цитата:
Кстати, тут же встает вопрос о том, почему в советское время, когда многое сносилось и взамен снесенного строилось, в целом все было спокойнее? Каково место в нынешней напряженности в том числе и в тумане, напускаемом вокруг якобы незыблемой частной собственности, начиная с болтливой Перестройки?


в советское время сказали что на месте этой деревни будет микрорайон-ЗНАЧИТ ОН БУДЕТ а всех кто возмущается сошлем в гулаг и потом про вас дудь фильм снимет))
журналисты молчали в тряпочку потому что тема табу а в кино показывали сплошь радостные лица заселившихся в однокомнатные квартиры колхозников
фильм "белые росы" пытался кстати показать эту тему немного с другого ракурса как старику Санаеву не очень то уж хотелось расставаться с деревенским хозяйством и переселяться с скворечник но в речь его друга Федоса авторы как раз и внесли пропагандистский аргумент-"за водой ходить не надо,печь топить не надо, огород пропади он пропадом!"
а сейчас гластность сплошная, попробуй кого тронуть сразу вонь на весь мир и ведь всем же прекрасно уже понятно что дома их снесут по любому
просто теперь в цене надо договариваться и тянуть резину
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