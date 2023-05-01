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Кстати, тут же встает вопрос о том, почему в советское время, когда многое сносилось и взамен снесенного строилось, в целом все было спокойнее? Каково место в нынешней напряженности в том числе и в тумане, напускаемом вокруг якобы незыблемой частной собственности, начиная с болтливой Перестройки?



Цитата:в советское время сказали что на месте этой деревни будет микрорайон-ЗНАЧИТ ОН БУДЕТ а всех кто возмущается сошлем в гулаг и потом про вас дудь фильм снимет))журналисты молчали в тряпочку потому что тема табу а в кино показывали сплошь радостные лица заселившихся в однокомнатные квартиры колхозниковфильм "белые росы" пытался кстати показать эту тему немного с другого ракурса как старику Санаеву не очень то уж хотелось расставаться с деревенским хозяйством и переселяться с скворечник но в речь его друга Федоса авторы как раз и внесли пропагандистский аргумент-"за водой ходить не надо,печь топить не надо, огород пропади он пропадом!"а сейчас гластность сплошная, попробуй кого тронуть сразу вонь на весь мир и ведь всем же прекрасно уже понятно что дома их снесут по любомупросто теперь в цене надо договариваться и тянуть резину