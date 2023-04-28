Re: «Продлить срок ссылки оснований нет»

Отправлено: - 10:43

Батька Махно очень противоречивый персонаж в украинской истории. Анархизм в деревенском обличье, так бы я его охарактеризовал, но при этом человек очень харизматичный, сумел собрать за собой большие массы людей, очень болел за Украину. А то что произошло с его семьёй это обыденное происшествие тех времён, ещё не очень много дали.В наших краях был лагерь ЧСИР, кто захочет узнает аббревиатуру