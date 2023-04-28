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≡ «Продлить срок ссылки оснований нет»
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46702
«Продлить срок ссылки оснований нет»
Отправлено: 28.04.23 - 09:50
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Сегодня в информационных сводках из района боевых действий на Украине часто упоминается станица Гуляй-Поле - это место, где явился на свет легендарный Батька Нестор Иванович Махно (Михненко). Как же его не вспомнить? И вот почему. Следы пребывания его дочери Елены Нестеровны Михненко в Казахстане обнаружены в архиве Генеральной прокуратуры РК. Их арестовала вместе с матерью Галиной Андреевной Кузьменко в 1945 году в Германии агентура НКВД. Женщин привезли в СССР и осудили.
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Медный
§ Медный
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.03.17
Сообщений:
2782
Re: «Продлить срок ссылки оснований нет»
Отправлено: 28.04.23 - 09:50
#1
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Цитата:
На события февраля 1917 года стихийно ответил новой пугачевщиной, за что находился в заключении в Бутырской тюрьме с 1909-го по 1917 год.

автор не видит здесь противоречия? :-o
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1984
Re: «Продлить срок ссылки оснований нет»
Отправлено: 28.04.23 - 10:43
#2
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Батька Махно очень противоречивый персонаж в украинской истории. Анархизм в деревенском обличье, так бы я его охарактеризовал, но при этом человек очень харизматичный, сумел собрать за собой большие массы людей, очень болел за Украину. А то что произошло с его семьёй это обыденное происшествие тех времён, ещё не очень много дали.В наших краях был лагерь ЧСИР, кто захочет узнает аббревиатуру
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1673
Re: «Продлить срок ссылки оснований нет»
Отправлено: 28.04.23 - 10:54
#3
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Цитата:
Медный:
автор не видит здесь противоречия?

Спасибо. Исправили и дополнили.
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Сыкымы
§ Сыкымы
(Пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1482
Re: «Продлить срок ссылки оснований нет»
Отправлено: 29.04.23 - 14:43
#4
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Исправили и дополнили.


Когда правки делали, прочитали только указанный абзац? Как-то непрофессионально, мягко говоря...

Цитата:
Нестор Махно родился в крестьянской семье в с. Гуляй-Поле Екатеринославской губернии в октябре 1899 года.


Цитата:
С конца августа 1906 года был членом «Крестьянской группы анархо-коммунистов»


В неполные 7 лет? Дальше вообще трэш про покушение, тюрьму и приговор...

:lol: 8-) :-o

Дату рождения может надо исправить тоже? Как статью готовили?
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1673
«Продлить срок ссылки оснований нет»
Отправлено: 29.04.23 - 16:09
#5
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Цитата:
Сыкымы:
Дату рождения может надо исправить тоже? Как статью готовили?

Дату исправил, спасибо.
Статью готовили плохо. Редактировали тоже.
Автору обязательно укажу на ошибки.
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Сыкымы
§ Сыкымы
(Пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1482
Re: «Продлить срок ссылки оснований нет»
Отправлено: 29.04.23 - 23:44
#6
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Дату исправил, спасибо.


Спасибо Вам за адекватную реакцию на критику публикации
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b
§ bgb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.12
Сообщений:
4373
Re: «Продлить срок ссылки оснований нет»
Отправлено: 02.05.23 - 01:26
#7
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В юности один человек произносил тост: За батьку Махно и жену его Параську!
Откуда взялась Параська? 8-)
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1673
Re: «Продлить срок ссылки оснований нет»
Отправлено: 02.05.23 - 10:12
#8
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Цитата:
bgb:
Откуда взялась Параська?

Вот на этот вопрос не могу ответить.
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