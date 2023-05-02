Отправлено: - 09:45

Несмотря на предупреждения о том, что на поверхность наступать нельзя, прохожие все равно наступают. Б

Цитата:Идиоты настроили плитку без заполнения, и еще устанавливают свои правила что ли?Вообще это как понимать, нельзя наступать на плитку?Это же ведь надо придумать такое, так тупануть?