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≡ Керамогранит не выдержал - Почему разрушается лестница на набережной в Костанае?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46702
Керамогранит не выдержал - Почему разрушается лестница на набережной в Костанае?
Отправлено: 02.05.23 - 08:51
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- Здесь просто надо ухаживать и смотреть за этим участком постоянно. Камеры есть, а толку нет, - заметил Виталий. - Вот это люди ногами разбивают. Не машина, не природа. Люди это делают сами.
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5555
§ 5555
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
02.03.15
Сообщений:
304
Re: Керамогранит не выдержал - Почему разрушается лестница на...
Отправлено: 02.05.23 - 08:51
#1
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Подскажите неразумному, зачем пустота под плиткой? Не логичнее было бывсе заполнить раствором на который и посадить плитку. Распределение нагрузки было бы правильным и наступать сразу можно было бы на поверхность.... Или я в чем-то не прав и это технология такая "декоративная"...
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4177
Re: Керамогранит не выдержал - Почему разрушается лестница на...
Отправлено: 02.05.23 - 09:30
#2
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- Здесь просто надо ухаживать и смотреть за этим участком постоянно. Камеры есть, а толку нет, - заметил Виталий. - Вот это люди ногами разбивают (показывает в сторону ограждения - НГ). Не машина, не природа. Люди это делают сами.

До сих пор, факты вандализма отмечаются или как говорят на форуме отдельные грамотеи, культур-мультур у отдельных граждан на низком уровне. Помнится, более семи лет тому назад, вандалы нанесли урон декоративным дельфинам на набережной. Как обычно, процитирую самого себя:

Кайрат стайер: У Вас в Москве хоть скульптуры целые, одному персонажу только нос повредили, царапина небольшая, лошади у трех богатырей и дядя степа шикарные, пальмы вообще шик. У нас подозревают, что на набережной вандалы целостности дельфинов лишили, вернее повредили, заметка НГ недавно была.

Подробнее здесь:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25164
Re: Керамогранит не выдержал - Почему разрушается лестница на...
Отправлено: 02.05.23 - 09:45
#3
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Цитата:
Несмотря на предупреждения о том, что на поверхность наступать нельзя, прохожие все равно наступают. Б


Идиоты настроили плитку без заполнения, и еще устанавливают свои правила что ли?
Вообще это как понимать, нельзя наступать на плитку?
Это же ведь надо придумать такое, так тупануть?
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7
§ 71422
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.10.20
Сообщений:
106
Re: Керамогранит не выдержал - Почему разрушается лестница на...
Отправлено: 02.05.23 - 09:47
#4
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Опять люди виноваты... А по всему городу лежит брусчатка , которая после первого года эксплуатации разрушается, рассыпается, а потом дырки заделывают цементом , тоже люди виноваты, не ту обувь носят? Может уже пора Подрядчику делать качественнее, а Заказчику в лице госструктур обращать внимание на качество используемого материала и в целом на работу???
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25164
Керамогранит не выдержал - Почему разрушается лестница на набережной в Костанае?
Отправлено: 02.05.23 - 09:56
#5
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Цитата:
5555:
зачем пустота под плиткой? Не логичнее было бывсе заполнить раствором на который и посадить плитку. Распределение нагрузки было бы

Это технология любого уважающего свою профессию плиточника.
А вот технология жуликов и воров, распиливающих бабло на песок и цемент, с щелезаделывателями, значительно отличается от этой.
Зато быстро и можно бабло пилить хоть каждый год, обвиняя в своей несостоятельности местных жителей с детишками..
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13704
Re: Керамогранит не выдержал - Почему разрушается лестница на...
Отправлено: 02.05.23 - 10:04
#6
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где наш любимый форумчанин серый волк? любил он тут наш город хаять почем зря а свою подмосковную дубну пиарить, так тут такая возможность подъехала, ведь наконец-то провинциальный костанай приблизился по "красоте" набережной к подмосковному атомограду Дубне где набережную признали одной из худших в России))
вот варламов оценил

серый должен быть доволен
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