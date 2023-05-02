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≡ «Буцефал» хорош для города и бездорожья
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46702
«Буцефал» хорош для города и бездорожья
Отправлено: 02.05.23 - 01:30
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Конкурс для владельцев полноприводных автомобилей. Истории о самой подходящей технике для наших дорог и о том, как она выручает в сложных ситуациях, можно присылать по адресам ngkonkurs@gmail.com, skiba@ng.kz, на номера WhatsApp 8-747-907-57-92, 8-707-565-03-47 и в директ Instagram.
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b
§ bgb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.12
Сообщений:
4373
Re: «Буцефал» хорош для города и бездорожья
Отправлено: 02.05.23 - 01:30
#1
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Уважаемая редакция!
Много машин на полном приводе, но больше половины из них далеки от джипов! Сейчас найдутся владельцы седанов Субару-Импреза или Ауди-100 кватро - все полноприводные...
Профайл
А
§ Андрей Скиба
(Журналисты)
Регистрация:
14.08.20
Сообщений:
8
«Буцефал» хорош для города и бездорожья
Отправлено: 02.05.23 - 09:54
#2
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Конкурс называется 4х4. В условиях указано, что это для всех полноприводных автомобилей, а не только "Джипов".
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