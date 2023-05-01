Отправлено: - 09:45

ACROS:

Фитнес- это самая чепуха из чепухи. Такой же метод выкачивания денег с населения, как финансовые пирамиды и лохотроны для доверчивых, страждущих иметь 90*60*90 или тело Арнольда. Что мать-природа и родители дали то и будет. В результате издевательства над организмом может быть кратковременное похудение

[Исправлено: Victor Yang, 02.05.2023 - 09:48]

Цитата:Целью фитнеса не должно быть похудение. Фитнес - это физкультура, целью которой должно быть поддержание себя в хорошей физической форме и он должен быть на постоянной основе - это актуально для "сидячих" профессий. А похудение бонусом достанется, т.к. при физических нагрузках потребляемая энергия пойдет на рост мышц, а не отложение жира.Но если ставить целью только "похудеть к лету" или к Новому Году - тогда, конечно, вы правы. Единоразовые "акции" и эффект единоразовый принесут.