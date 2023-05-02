Керамогранит не выдержал - Почему разрушается лестница на набережной в Костанае?
Отправлено: 02.05.23 - 08:51
- Здесь просто надо ухаживать и смотреть за этим участком постоянно. Камеры есть, а толку нет, - заметил Виталий. - Вот это люди ногами разбивают. Не машина, не природа. Люди это делают сами. Читать новость
Подскажите неразумному, зачем пустота под плиткой? Не логичнее было бывсе заполнить раствором на который и посадить плитку. Распределение нагрузки было бы правильным и наступать сразу можно было бы на поверхность.... Или я в чем-то не прав и это технология такая "декоративная"...
- Здесь просто надо ухаживать и смотреть за этим участком постоянно. Камеры есть, а толку нет, - заметил Виталий. - Вот это люди ногами разбивают (показывает в сторону ограждения - НГ). Не машина, не природа. Люди это делают сами.
До сих пор, факты вандализма отмечаются или как говорят на форуме отдельные грамотеи, культур-мультур у отдельных граждан на низком уровне. Помнится, более семи лет тому назад, вандалы нанесли урон декоративным дельфинам на набережной. Как обычно, процитирую самого себя:
Кайрат стайер: У Вас в Москве хоть скульптуры целые, одному персонажу только нос повредили, царапина небольшая, лошади у трех богатырей и дядя степа шикарные, пальмы вообще шик. У нас подозревают, что на набережной вандалы целостности дельфинов лишили, вернее повредили, заметка НГ недавно была.
Опять люди виноваты... А по всему городу лежит брусчатка , которая после первого года эксплуатации разрушается, рассыпается, а потом дырки заделывают цементом , тоже люди виноваты, не ту обувь носят? Может уже пора Подрядчику делать качественнее, а Заказчику в лице госструктур обращать внимание на качество используемого материала и в целом на работу???
5555: зачем пустота под плиткой? Не логичнее было бывсе заполнить раствором на который и посадить плитку. Распределение нагрузки было бы
Это технология любого уважающего свою профессию плиточника. А вот технология жуликов и воров, распиливающих бабло на песок и цемент, с щелезаделывателями, значительно отличается от этой. Зато быстро и можно бабло пилить хоть каждый год, обвиняя в своей несостоятельности местных жителей с детишками..
где наш любимый форумчанин серый волк? любил он тут наш город хаять почем зря а свою подмосковную дубну пиарить, так тут такая возможность подъехала, ведь наконец-то провинциальный костанай приблизился по "красоте" набережной к подмосковному атомограду Дубне где набережную признали одной из худших в России)) вот варламов оценил
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