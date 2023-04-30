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Эту пыль можно магнитом собирать... Грязь годами оседает во дворах рудничан. Почему в ССГПО считают, что они ничего не нарушили?
Эту пыль можно магнитом собирать... Грязь годами оседает во дворах рудничан. Почему в ССГПО считают, что они ничего не нарушили?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 46701
Эту пыль можно магнитом собирать... Грязь годами оседает во дворах рудничан. Почему в ССГПО считают, что они ничего не нарушили?
Отправлено: 30.04.23 - 15:32
В Рудном жители нескольких районов города из года в год жалуются на черный снег в огородах, пыль на подоконниках и кафеле. Причина, как считают местные жители и экоактивисты, в местном складе окатышей, который принадлежит АО «ССГПО».
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1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 25162
Re: Эту пыль можно магнитом собирать... Грязь годами оседает во...
Отправлено: 30.04.23 - 15:32
Цитата:
Да, это такой глубинный народ, ни замечающий ни пыли, ни грязи, ни других нечистот..
Рудничане вообще к этой пыли привыкли, они думают, что это нормальная вещь, -
Да, это такой глубинный народ, ни замечающий ни пыли, ни грязи, ни других нечистот..
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 25162
Re: Эту пыль можно магнитом собирать... Грязь годами оседает во...
Отправлено: 30.04.23 - 15:36
Цитата:
Блин, у нас к пылесосу волосы всякие примагничиваются, наверно уже железные выросли?
Грязь, которая обладает свойством примагничивания, есть в разных районах города.
Блин, у нас к пылесосу волосы всякие примагничиваются, наверно уже железные выросли?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 7573
Re: Эту пыль можно магнитом собирать... Грязь годами оседает во...
Отправлено: 30.04.23 - 16:15
Цитата:
----Это волосы жены , проверь .Или другие ???
111:
волосы всякие
волосы всякие
----Это волосы жены , проверь .Или другие ???
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 25860
Re: Эту пыль можно магнитом собирать... Грязь годами оседает во...
Отправлено: 30.04.23 - 17:32
Цитата:
Марик,не гоняй в Рудный...
Гога:
--Это волосы жены , проверь .Или другие ???
--Это волосы жены , проверь .Или другие ???
Марик,не гоняй в Рудный...
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 834
Эту пыль можно магнитом собирать... Грязь годами оседает во дворах рудничан. Почему в ССГПО считают, что они ничего не нарушили?
Отправлено: 01.05.23 - 10:59
Судя по всему, комбинат добровольно ничего делать не собирается.
ПриХватизаторам, с их колониальным отношением к Казахстану, на население наплевать. Местному руководству ССГПО и акиму области - тем более. Они здесь люди временные. Их задача - удержаться в должности, чтобы на повышение пойти, а не "на пенсию".
У кого-то во власти должно сознание пробудиться и заставить перенести склад? Или нет?
Только волевое решение правительства может решить проблему раз и навсегда. В течение месяца.
А разговаривать можно годами.
[Исправлено: Skeptic, 01.05.2023 - 11:00]
ПриХватизаторам, с их колониальным отношением к Казахстану, на население наплевать. Местному руководству ССГПО и акиму области - тем более. Они здесь люди временные. Их задача - удержаться в должности, чтобы на повышение пойти, а не "на пенсию".
У кого-то во власти должно сознание пробудиться и заставить перенести склад? Или нет?
Только волевое решение правительства может решить проблему раз и навсегда. В течение месяца.
А разговаривать можно годами.
[Исправлено: Skeptic, 01.05.2023 - 11:00]
Re: Эту пыль можно магнитом собирать... Грязь годами оседает во...
Отправлено: 01.05.23 - 19:16
Очередная ложь от департамента экологии! Все в рамках ПДК!) У них все всегда в рамках! Поживите где нибудь в железорудной или в 6 мкр, рамки раздвинуться.
Re: Эту пыль можно магнитом собирать... Грязь годами оседает во...
Отправлено: 01.05.23 - 19:22
Эти загрязнения могут оказывать влияние на здоровье человека (например, давать раздражения, увеличивать число несчастных случаев или приводить к распространению болезней, рака, влиять на моральное состояние), на бытовые условия (например, повышение чувствительности, ухудшение прозрачности воздуха). Загрязнения могут приводить к вредным воздействиям на животных или на технологические процессы с повреждением материалов имеющих экономическое значение, а также могут вызывать нарушение условий окружающей среды (например, изменение климата). Серьезная опасность связана с радиоактивными загрязнениями, а также с тем, что для них необходимо использовать специальные процедуры для контроля и размещения, что требует особого внимания. Очень важно эффективное управление загрязнением воздуха вне и внутри помещений. Если нет соответствующего контроля, множество источников вредных веществ в современном мире может привести к непоправимому изменению окружающей среды и человеческого рода
b
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.05.12
- Сообщений:
- 4373
Re: Эту пыль можно магнитом собирать... Грязь годами оседает во...
Отправлено: 02.05.23 - 01:18
Всё просто: О проведении проверок Проверяющий орган обязан оповестить предприятие. На момент проверки можно просто остановить процесс отгрузки, пока проверяющие не уйдут.
Проверяющий орган не имеет права заставить предприятие проводить отгрузку и поэтому отчитывается, что всё в пределах. Если невозможно провести замеры в подветренной зоне в момент отгрузки, то можно ли установить стационарный пост за счет бюджета? Конечно, есть момент, что такое на себя возьмет комбинат, но тогда показатели будут всегда в пределах нормативов.
Проверяющий орган не имеет права заставить предприятие проводить отгрузку и поэтому отчитывается, что всё в пределах. Если невозможно провести замеры в подветренной зоне в момент отгрузки, то можно ли установить стационарный пост за счет бюджета? Конечно, есть момент, что такое на себя возьмет комбинат, но тогда показатели будут всегда в пределах нормативов.
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