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≡ Международный конкурс по 3D-моделированию прошел в Костанае. Кто победил?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46701
Международный конкурс по 3D-моделированию прошел в Костанае. Кто победил?
Отправлено: 02.05.23 - 01:06
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Конкурс по 3D-моделированию прошел в Костанае в субботу. В нем онлайн и оффлайн участвовали 36 школьников. Конкуренцию ученикам костанайской гимназии им. Горького и Физико-математического лицея составили дети из Санкт-Петербурга, Краснодарской и Челябинской области России, Карагандинской области и Лисаковска.
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b
§ bgb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.12
Сообщений:
4373
Re: Международный конкурс по 3D-моделированию прошел в Костанае....
Отправлено: 02.05.23 - 01:06
#1
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А существует ли Казахско-турецкий лицей? Раньше гремел на олимпиадах...
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