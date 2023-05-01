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Как улучшить экологию в Костанае, обсудят на общественных слушаниях 2 мая
Как улучшить экологию в Костанае, обсудят на общественных слушаниях 2 мая
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 46701
Как улучшить экологию в Костанае, обсудят на общественных слушаниях 2 мая
Отправлено: 01.05.23 - 17:16
До 2022 года эти средства направлялись в республиканский бюджет. Сейчас вся сумма остается в местном бюджете. Ее и должны распределить на организацию «мероприятий по охране окружающей среды». Мы посмотрели, на что именно хотят направить деньги.
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р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.18
- Сообщений:
- 475
Re: Как улучшить экологию в Костанае, обсудят на общественных...
Отправлено: 01.05.23 - 17:16
суммы огроменные и сколько будет соблазна их стырить у тех, кто ими распоряжается.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 25162
Re: Как улучшить экологию в Костанае, обсудят на общественных...
Отправлено: 01.05.23 - 17:53
Цитата:
Ну вот и ответ на вопрос, как улучшить экологию, просто надо тратить по возможности.
Как и было все эти 36 лет..
И что то изменилось, с экологией?
Их поделили на три года, в 2023-м планируют потратить более 5 млрд тенге.
Ну вот и ответ на вопрос, как улучшить экологию, просто надо тратить по возможности.
Как и было все эти 36 лет..
И что то изменилось, с экологией?
р
(Пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 272
Re: Как улучшить экологию в Костанае, обсудят на общественных...
Отправлено: 01.05.23 - 18:03
На охрану атмосферного воздуха за 3 года направят около 5 млрд тенге при этом на онлайн-информирование населения о состоянии воздуха - более 3 млрд.
......у нас в городе воздух чистейший как слиза производств нету КСК не работеет хим. завод разобрали,одна большевичка шьёт без эко вреда.Направить все средства в Рудный на очистку воздуха чтоб владельцы и руководители ССГПО могли сохранить свои золотые парашюты будет всё справедливо.
......у нас в городе воздух чистейший как слиза производств нету КСК не работеет хим. завод разобрали,одна большевичка шьёт без эко вреда.Направить все средства в Рудный на очистку воздуха чтоб владельцы и руководители ССГПО могли сохранить свои золотые парашюты будет всё справедливо.
С
(Администрация)
- Регистрация:
- 15.09.22
- Сообщений:
- 1
Re: Как улучшить экологию в Костанае, обсудят на общественных...
Отправлено: 01.05.23 - 19:27
Цитата:
Простите, соблазн был написать млрд) тенге. Нет, конечно, думаю, чиновники бы подверглись жесткой критике... Технический сбой при подсчете случился)), можно считать так.
Уточняю, В Плане на услуги по размещению соц информации о состоянии атмосферного воздуха потратят 959 тыс в 2023 г., 1032 тыс. - в 2024 г., 1073 тыс. - в 2025 г. Итого, порядка 3 млн тенге.
Спасибо за понимание!
родом из Шанхая2022:
На охрану атмосферного воздуха за 3 года направят около 5 млрд тенге при этом на онлайн-информирование населения о состоянии воздуха - более 3 млрд.
На охрану атмосферного воздуха за 3 года направят около 5 млрд тенге при этом на онлайн-информирование населения о состоянии воздуха - более 3 млрд.
Простите, соблазн был написать млрд) тенге. Нет, конечно, думаю, чиновники бы подверглись жесткой критике... Технический сбой при подсчете случился)), можно считать так.
Уточняю, В Плане на услуги по размещению соц информации о состоянии атмосферного воздуха потратят 959 тыс в 2023 г., 1032 тыс. - в 2024 г., 1073 тыс. - в 2025 г. Итого, порядка 3 млн тенге.
Спасибо за понимание!
Re: Как улучшить экологию в Костанае, обсудят на общественных...
Отправлено: 01.05.23 - 19:37
Цитата:
собственно, все сбои так и случаются...
всё, что можно, валим на комп...
а если проканает, денюжку по карманам...
Сауле Куанбек:
Технический сбой при подсчете случился
Технический сбой при подсчете случился
собственно, все сбои так и случаются...
всё, что можно, валим на комп...
а если проканает, денюжку по карманам...
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 25860
Как улучшить экологию в Костанае, обсудят на общественных слушаниях 2 мая
Отправлено: 01.05.23 - 19:38
Цитата:
Эххх. Огорчили вы их...
Сауле Куанбек:
потратят 959 тыс в 2023 г
потратят 959 тыс в 2023 г
Эххх. Огорчили вы их...
Re: Как улучшить экологию в Костанае, обсудят на общественных...
Отправлено: 01.05.23 - 19:44
еще хочу добавить:
Время и дата слушаний ДЛЯ КОГО??????
Ведь большинство жителей на работе, тем более это уже завтра. А касается-то всех, мы же все дышим этим воздухом, мы внутри этой окружающей среды.
Обеспечьте наиболее полный охват аудитории. Думаю, вопросов будет лет на сто вперёд. Или боитесь? Вопрос к властям.
Время и дата слушаний ДЛЯ КОГО??????
Ведь большинство жителей на работе, тем более это уже завтра. А касается-то всех, мы же все дышим этим воздухом, мы внутри этой окружающей среды.
Обеспечьте наиболее полный охват аудитории. Думаю, вопросов будет лет на сто вперёд. Или боитесь? Вопрос к властям.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 6058
Re: Как улучшить экологию в Костанае, обсудят на общественных...
Отправлено: 01.05.23 - 22:44
Совершенно пустая трата и денег и времени. Не лучше ли почистить все овраги, предотвратить все источники загрязнения, на худой конец мониторить на постоянной основе. Для этого достаточно десятой доли указанной суммы. На освобожденые средства провести газ славный город Аркалык. Там тоже миллиарды тратят зазря на отопление.
b
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.05.12
- Сообщений:
- 4373
Re: Как улучшить экологию в Костанае, обсудят на общественных...
Отправлено: 02.05.23 - 00:59
Более половины мероприятий не имеют никакого отношения к природоохранным! Просто притянули за уши...
Надо проводить дноуглубительные работы на Тоболе, а не очистку русла. Причем, не в районе пляжа, а на всем протяжении города Костаная.
Отстойники бывшего Химволокно вообще ничьи?
Надо проводить дноуглубительные работы на Тоболе, а не очистку русла. Причем, не в районе пляжа, а на всем протяжении города Костаная.
Отстойники бывшего Химволокно вообще ничьи?
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