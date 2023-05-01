НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Как похудеть? Советы от костанайских фитнес-инструкторов
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46699
Как похудеть? Советы от костанайских фитнес-инструкторов
Отправлено: 01.05.23 - 22:10
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сейчас вокруг столько рекламы о том, как похудеть. Диеты, супермарафоны, онлайн-тренировки... А советов в интернете и того больше. Что эффективно и что нет? А может, есть какой секрет?
Читать новость

A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4194
Re: Как похудеть? Советы от костанайских фитнес-инструкторов
Отправлено: 01.05.23 - 22:10
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Фитнес- это самая чепуха из чепухи.

Такой же метод выкачивания денег с населения, как финансовые пирамиды и лохотроны для доверчивых, страждущих иметь 90*60*90 или тело Арнольда.
Что мать-природа и родители дали то и будет. В результате издевательства над организмом может быть кратковременное похудение, но вследствия действия Закона сохранения энергии (человек- это сгусток энергии), через определённое время всё вернётся обратно, и даже с двойной силой.
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6058
Как похудеть? Советы от костанайских фитнес-инструкторов
Отправлено: 01.05.23 - 22:14
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня завершил посадку картохи, пока перекопал весь участок в ручную похудел на три кг, хорошо хоть в прошлом году купил супер копалку, спину надо беречь
Профайл Посетить вебсайт
К
* Карачун
(Пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
6
Как похудеть? Советы от костанайских фитнес-инструкторов
Отправлено: 01.05.23 - 22:58
#3
Комментарий проходит проверку.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 43, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 43
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS