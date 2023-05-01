Re: Как похудеть? Советы от костанайских фитнес-инструкторов

Отправлено: - 22:10

Фитнес- это самая чепуха из чепухи.



Такой же метод выкачивания денег с населения, как финансовые пирамиды и лохотроны для доверчивых, страждущих иметь 90*60*90 или тело Арнольда.

Что мать-природа и родители дали то и будет. В результате издевательства над организмом может быть кратковременное похудение, но вследствия действия Закона сохранения энергии (человек- это сгусток энергии), через определённое время всё вернётся обратно, и даже с двойной силой.