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≡ «Тобол» уступил в матче с двумя пенальти, но продолжит борьбу за Кубок Казахстана по футболу
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46699
«Тобол» уступил в матче с двумя пенальти, но продолжит борьбу за Кубок Казахстана по футболу
Отправлено: 01.05.23 - 21:26
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«Тобол» после победы в первом матче 1/8 финала Кубка РК в Костанае над командой из Павлодарской области «Аксу» (2:0), ответный матч проводил в Павлодаре.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25860
Re: «Тобол» уступил в матче с двумя пенальти, но продолжит...
Отправлено: 01.05.23 - 21:26
#1
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Думаю, Тобол, завоюет Кубок... :lol: :oops:
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