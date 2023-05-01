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«Тобол» уступил в матче с двумя пенальти, но продолжит борьбу за Кубок Казахстана по футболу
«Тобол» уступил в матче с двумя пенальти, но продолжит борьбу за Кубок Казахстана по футболу
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