НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Аким Костаная Марат Жундубаев пригласил всех жителей города...
 
 
Страница 2 из 2«12
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46699
Аким Костаная Марат Жундубаев пригласил всех жителей города...
Отправлено: 27.04.23 - 10:08
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Аким Костаная Марат Жундубаев пригласил всех жителей города принять активное участие в общегородском субботнике 28 апреля, в том числе в уборке придомовых территорий. Откликнитесь ли вы на этот призыв?
Результаты опроса

abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13701
Re: Аким Костаная Марат Жундубаев пригласил всех жителей города...
Отправлено: 28.04.23 - 11:15
#15
Комментарий удален модератором.
Профайл
drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25860
Аким Костаная Марат Жундубаев пригласил всех жителей города...
Отправлено: 28.04.23 - 11:34
#16
Комментарий удален модератором.
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13701
Аким Костаная Марат Жундубаев пригласил всех жителей города...
Отправлено: 28.04.23 - 11:36
#17
Комментарий удален модератором.
Профайл
drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25860
Аким Костаная Марат Жундубаев пригласил всех жителей города...
Отправлено: 28.04.23 - 11:43
#18
Комментарий удален модератором.
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13701
Аким Костаная Марат Жундубаев пригласил всех жителей города...
Отправлено: 28.04.23 - 11:52
#19
Комментарий удален модератором.
Профайл
drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25860
Аким Костаная Марат Жундубаев пригласил всех жителей города...
Отправлено: 28.04.23 - 12:09
#20
Комментарий удален модератором.
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1984
Аким Костаная Марат Жундубаев пригласил всех жителей города...
Отправлено: 28.04.23 - 12:34
#21
Комментарий удален модератором.
Профайл
yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9124
Аким Костаная Марат Жундубаев пригласил всех жителей города...
Отправлено: 28.04.23 - 12:36
#22
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Модераторы не видят отклонения от темы?
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1984
Re: Аким Костаная Марат Жундубаев пригласил всех жителей города...
Отправлено: 28.04.23 - 12:39
#23
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
простите Юджин за анекдот, не хотел от темы отвлекаться, просто что то по ассоциациям возникло
Профайл
Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1672
Re: Аким Костаная Марат Жундубаев пригласил всех жителей города...
Отправлено: 28.04.23 - 15:55
#24
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Администрация видит явное отклонение от темы. Все комменты, которые к теме не относятся, сейчас удалим
Профайл Посетить вебсайт
Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1303
Re: Аким Костаная Марат Жундубаев пригласил всех жителей города...
Отправлено: 01.05.23 - 20:42
#25
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нет. Нужны высокие штрафы за бросание мусора! И работа полиции в этом направлении. А такими субботниками, когда более ответственные граждане убираются за свиньями, мы ни к чему не придём. У них нет мотивации не мусорить и не появится. "Зачем нести коробки от пиццы до мусорки? Брошу здесь возле урны - дворник или кто-то другой уберёт"
Профайл
Страница 2 из 2«12
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 42, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 42
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS