Re: Аким Костаная Марат Жундубаев пригласил всех жителей города...

Отправлено: - 20:42

Нет. Нужны высокие штрафы за бросание мусора! И работа полиции в этом направлении. А такими субботниками, когда более ответственные граждане убираются за свиньями, мы ни к чему не придём. У них нет мотивации не мусорить и не появится. "Зачем нести коробки от пиццы до мусорки? Брошу здесь возле урны - дворник или кто-то другой уберёт"