Отправлено: - 17:53

Их поделили на три года, в 2023-м планируют потратить более 5 млрд тенге.

Цитата:Ну вот и ответ на вопрос, как улучшить экологию, просто надо тратить по возможности.Как и было все эти 36 лет..И что то изменилось, с экологией?