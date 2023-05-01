НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Как улучшить экологию в Костанае, обсудят на общественных слушаниях 2 мая
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46697
Как улучшить экологию в Костанае, обсудят на общественных слушаниях 2 мая
Отправлено: 01.05.23 - 17:16
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
До 2022 года эти средства направлялись в республиканский бюджет. Сейчас вся сумма остается в местном бюджете. Ее и должны распределить на организацию «мероприятий по охране окружающей среды». Мы посмотрели, на что именно хотят направить деньги.
Читать новость

р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
475
Re: Как улучшить экологию в Костанае, обсудят на общественных...
Отправлено: 01.05.23 - 17:16
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
суммы огроменные и сколько будет соблазна их стырить у тех, кто ими распоряжается.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25144
Re: Как улучшить экологию в Костанае, обсудят на общественных...
Отправлено: 01.05.23 - 17:53
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Их поделили на три года, в 2023-м планируют потратить более 5 млрд тенге.

Ну вот и ответ на вопрос, как улучшить экологию, просто надо тратить по возможности.
Как и было все эти 36 лет..
И что то изменилось, с экологией?
Профайл
р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
270
Re: Как улучшить экологию в Костанае, обсудят на общественных...
Отправлено: 01.05.23 - 18:03
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На охрану атмосферного воздуха за 3 года направят около 5 млрд тенге при этом на онлайн-информирование населения о состоянии воздуха - более 3 млрд.

......у нас в городе воздух чистейший как слиза производств нету КСК не работеет хим. завод разобрали,одна большевичка шьёт без эко вреда.Направить все средства в Рудный на очистку воздуха чтоб владельцы и руководители ССГПО могли сохранить свои золотые парашюты будет всё справедливо.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 27, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 27
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS