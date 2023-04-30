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- Я же не легковую машину покупаю и не виллу. У меня потребности для КХ и для деревни, я в год 20-25 млн тенге трачу на помощь населенному пункту. Так что деньги мне нужны не только на посевную и не только для подвоза семян, - сказал предприниматель.