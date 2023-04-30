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«Зачем туда ездили министры?» - Костанайский предприниматель о кредитовании бизнеса на селе
«Зачем туда ездили министры?» - Костанайский предприниматель о кредитовании бизнеса на селе
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