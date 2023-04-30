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≡ «Зачем туда ездили министры?» - Костанайский предприниматель о кредитовании бизнеса на селе
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46697
«Зачем туда ездили министры?» - Костанайский предприниматель о кредитовании бизнеса на селе
Отправлено: 30.04.23 - 14:54
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- Я же не легковую машину покупаю и не виллу. У меня потребности для КХ и для деревни, я в год 20-25 млн тенге трачу на помощь населенному пункту. Так что деньги мне нужны не только на посевную и не только для подвоза семян, - сказал предприниматель.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4192
Re: «Зачем туда ездили министры?» - Костанайский предприниматель...
Отправлено: 30.04.23 - 14:54
#1
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Цитата://такие вопросы должны решаться//

Всё сказанное этими чиновниками: - ЧЕПУХА, или по простому: - полная ХЕРНЯ или ещё проще: - переливание из ПУСТОГО в ПОРОЖНЕЕ.

Они ТРИДЦАТЬ лет знают об этом и ТРИДЦАТЬ лет ничего НЕ ХОТЯТ решать или НЕ МОГУТ решить, потому что банки - работают на одного человека или на одну семью.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6055
Re: «Зачем туда ездили министры?» - Костанайский предприниматель...
Отправлено: 30.04.23 - 19:31
#2
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Даже вникать в их проблему не хочу. У нас в деревне во время оголтелой приватизации троих активистов на полгода посадили в изолятор по надуманной причине и просто захватили посевные угодия, последствием чего стало массовый переход когда-то селян в горожане. Суды ничем не помогли.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25144
Re: «Зачем туда ездили министры?» - Костанайский предприниматель...
Отправлено: 30.04.23 - 19:47
#3
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Миллиард туда, миллиард обратно..
Мда уж..
Мне бы их проблемы..
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25857
«Зачем туда ездили министры?» - Костанайский предприниматель о кредитовании бизнеса на селе
Отправлено: 30.04.23 - 19:49
#4
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Цитата:
111:
Мне бы их проблемы..

Что, миллиардов - нет?... :lol: ;-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25144
«Зачем туда ездили министры?» - Костанайский предприниматель о кредитовании бизнеса на селе
Отправлено: 30.04.23 - 20:52
#5
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Цитата:
drakon:
Что, миллиардов - нет?

Уже и тысяч практически..
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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
270
Re: «Зачем туда ездили министры?» - Костанайский предприниматель...
Отправлено: 01.05.23 - 16:01
#6
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Цитата:
111:
Уже и тысяч практически..


.....тысячи правдо евро можно уже сегодня заработать в европе было бы желание,поедишь с годик поработаешь.Наших много уже там и соседей граничуших с нами.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
270
Re: «Зачем туда ездили министры?» - Костанайский предприниматель...
Отправлено: 01.05.23 - 17:50
#7
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.....зачем это СХ головная боль и нервотрёпка,знакомый поехал в германию устроился уборщиком туалета и душа на автобане сутки работает двое дома 2899 евро там и живёт в комнатке все условия и время свободное посмотреть достопримечательности.
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