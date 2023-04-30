Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.04.23 - 16:08
Цитата:
---Тебе же ясно сказали -****При обстреле Донецка украинский снаряд**** - что ещё не так ???
111:
При обстреле Донецка украинский снаряд
При обстреле Донецка украинский снаряд
---Тебе же ясно сказали -****При обстреле Донецка украинский снаряд**** - что ещё не так ???
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 1827
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.04.23 - 16:10
Цитата:
Как всегда, причинно-следственное страдает.
111:
оторые там беспределят с 2014го года.
оторые там беспределят с 2014го года.
Как всегда, причинно-следственное страдает.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.04.23 - 16:19
Цитата:
---О чем вы тут ??? Тут как всегда ----***Моя твоя не понимает ***
Эл-починно:
Как всегда, причинно-следственное страдает.
Как всегда, причинно-следственное страдает.
---О чем вы тут ??? Тут как всегда ----***Моя твоя не понимает ***
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.04.23 - 16:19
Цитата:
Нет, никто не показал этот снаряд.
Когда в 2014м оккупанты напали на Украину.
Скрыли свои преступления?
Гога:
---Тебе же ясно сказали -****При обстреле Донецка украинский снаряд****
---Тебе же ясно сказали -****При обстреле Донецка украинский снаряд****
Нет, никто не показал этот снаряд.
Когда в 2014м оккупанты напали на Украину.
Скрыли свои преступления?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.04.23 - 16:27
Цитата:
---А ты много тут показывал , когда тут свои фейки выставлял ??
111:
Нет, никто не показал этот снаряд.
Нет, никто не показал этот снаряд.
---А ты много тут показывал , когда тут свои фейки выставлял ??
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.04.23 - 16:30
Вспомнилась мне одна поговорка
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.04.23 - 16:32
Марику, Юле и другим зю- патриотам.
Вам. Мой дед, пел песни на наших застольях песни на украинском языке и русском песни, так аж слезы и душа сердце в небо улетало. Отец тоже на гитаре поёт, но уже мало, , я ваще незнаю,меня не учили уже. В СССР он был не нужен . Я не в обиде но видимо где то глубоко в душе помню и люблю эти песни из детства .
Короче. Сегодня мою родину топчет враг, пришли нацики которые не навидят наш общий народ. Предатели. Топчат мою землю,За американские печеньки. И кружевные трусики.
Дай бог Путин изгонит из святой украинской земли всю эту нечесть.
Аминь.
Вам. Мой дед, пел песни на наших застольях песни на украинском языке и русском песни, так аж слезы и душа сердце в небо улетало. Отец тоже на гитаре поёт, но уже мало, , я ваще незнаю,меня не учили уже. В СССР он был не нужен . Я не в обиде но видимо где то глубоко в душе помню и люблю эти песни из детства .
Короче. Сегодня мою родину топчет враг, пришли нацики которые не навидят наш общий народ. Предатели. Топчат мою землю,За американские печеньки. И кружевные трусики.
Дай бог Путин изгонит из святой украинской земли всю эту нечесть.
Аминь.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.04.23 - 16:44
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.04.23 - 16:45
Цитата:
---Полностью поддерживаю !!!
Vit:
---Полностью поддерживаю !!!
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.04.23 - 17:30
Комментарий удален модератором.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 1984
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.05.23 - 15:44
Цитата:
Не поддерживаю, но уважаю твою точку зрения.
Vit:
но видимо где то глубоко в душе помню
но видимо где то глубоко в душе помню
Не поддерживаю, но уважаю твою точку зрения.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 1984
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.05.23 - 15:48
Теперь по немножку, ты Вит говорищь нацисты топчут, хоть одного нациста ты знаешь? Пряники, печеньки это для кремлёвских пропагандистов, а разница между убитыми в Донбассе и в Украине пошла на сотни тысяч, как можно это поддерживать, это за гранью добра и зла.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.05.23 - 17:03
Цитата:
В России решили просто делать наоборот, когда оккупанты обстреливают мирные дома, выдавать все это за Донбасс.
Как и девушку в крови они сказали что это на Донбассе, как и в целом подрыв в Умани.
Потому он думает, что там в Донбассе взорвали нацисты что то.
saba:
разница между убитыми в Донбассе и в Украине пошла на
разница между убитыми в Донбассе и в Украине пошла на
В России решили просто делать наоборот, когда оккупанты обстреливают мирные дома, выдавать все это за Донбасс.
Как и девушку в крови они сказали что это на Донбассе, как и в целом подрыв в Умани.
Потому он думает, что там в Донбассе взорвали нацисты что то.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.05.23 - 17:08
Ватники верят только телевизеру
Телеканал "Россия 1" выдал кадры украинской Умани, где ракета разрушила жилой дом, за обстрел Донбасса
Телеканал "Россия 1" выдал кадры украинской Умани, где ракета разрушила жилой дом, за обстрел Донбасса
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.05.23 - 17:09
Так в ТГ-канале "телеведущего" Владимира Соловьева появилось видео пострадавшей жительницы разрушенного дома в Умани, которое Соловьев сопроводил словами «жестокие обстрелы Донбасса».
На самом деле на видео - девушка из пострадавшей Умани и она показывает свою квартиру после прилета ракеты, в том числе комнату, где спал ее ребенок.
На самом деле на видео - девушка из пострадавшей Умани и она показывает свою квартиру после прилета ракеты, в том числе комнату, где спал ее ребенок.
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 12, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 12
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать