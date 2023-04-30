НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
Страница 348 из 348«1...346347348
Ответить Новый топик
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7573
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.04.23 - 16:08
#5206
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
При обстреле Донецка украинский снаряд

---Тебе же ясно сказали -****При обстреле Донецка украинский снаряд**** - что ещё не так ???
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1827
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.04.23 - 16:10
#5207
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
оторые там беспределят с 2014го года.

Как всегда, причинно-следственное страдает.
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7573
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.04.23 - 16:19
#5208
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Эл-починно:
Как всегда, причинно-следственное страдает.

---О чем вы тут ??? Тут как всегда ----***Моя твоя не понимает ***
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25144
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.04.23 - 16:19
#5209
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
---Тебе же ясно сказали -****При обстреле Донецка украинский снаряд****

Нет, никто не показал этот снаряд.
Когда в 2014м оккупанты напали на Украину.
Скрыли свои преступления?
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7573
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.04.23 - 16:27
#5210
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Нет, никто не показал этот снаряд.

---А ты много тут показывал , когда тут свои фейки выставлял ??
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7573
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.04.23 - 16:30
#5211
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вспомнилась мне одна поговорка
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12255
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.04.23 - 16:32
#5212
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Марику, Юле и другим зю- патриотам.
Вам. Мой дед, пел песни на наших застольях песни на украинском языке и русском песни, так аж слезы и душа сердце в небо улетало. Отец тоже на гитаре поёт, но уже мало, , я ваще незнаю,меня не учили уже. В СССР он был не нужен . Я не в обиде но видимо где то глубоко в душе помню и люблю эти песни из детства .
Короче. Сегодня мою родину топчет враг, пришли нацики которые не навидят наш общий народ. Предатели. Топчат мою землю,За американские печеньки. И кружевные трусики.
Дай бог Путин изгонит из святой украинской земли всю эту нечесть.
Аминь.
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7573
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.04.23 - 16:44
#5213
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7573
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.04.23 - 16:45
#5214
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:

---Полностью поддерживаю !!!
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12255
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.04.23 - 17:30
#5215
Комментарий удален модератором.
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1984
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.05.23 - 15:44
#5216
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
но видимо где то глубоко в душе помню

Не поддерживаю, но уважаю твою точку зрения.
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1984
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.05.23 - 15:48
#5217
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Теперь по немножку, ты Вит говорищь нацисты топчут, хоть одного нациста ты знаешь? Пряники, печеньки это для кремлёвских пропагандистов, а разница между убитыми в Донбассе и в Украине пошла на сотни тысяч, как можно это поддерживать, это за гранью добра и зла.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25144
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.05.23 - 17:03
#5218
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
разница между убитыми в Донбассе и в Украине пошла на

В России решили просто делать наоборот, когда оккупанты обстреливают мирные дома, выдавать все это за Донбасс.
Как и девушку в крови они сказали что это на Донбассе, как и в целом подрыв в Умани.
Потому он думает, что там в Донбассе взорвали нацисты что то.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25144
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.05.23 - 17:08
#5219
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ватники верят только телевизеру

Телеканал "Россия 1" выдал кадры украинской Умани, где ракета разрушила жилой дом, за обстрел Донбасса
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25144
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.05.23 - 17:09
#5220
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так в ТГ-канале "телеведущего" Владимира Соловьева появилось видео пострадавшей жительницы разрушенного дома в Умани, которое Соловьев сопроводил словами «жестокие обстрелы Донбасса».

На самом деле на видео - девушка из пострадавшей Умани и она показывает свою квартиру после прилета ракеты, в том числе комнату, где спал ее ребенок.
Профайл
Страница 348 из 348«1...346347348
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 12, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 12
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS