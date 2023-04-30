Флуд и оффтопик (часть 7)

Отправлено: - 16:32

Марику, Юле и другим зю- патриотам.

Вам. Мой дед, пел песни на наших застольях песни на украинском языке и русском песни, так аж слезы и душа сердце в небо улетало. Отец тоже на гитаре поёт, но уже мало, , я ваще незнаю,меня не учили уже. В СССР он был не нужен . Я не в обиде но видимо где то глубоко в душе помню и люблю эти песни из детства .

Короче. Сегодня мою родину топчет враг, пришли нацики которые не навидят наш общий народ. Предатели. Топчат мою землю,За американские печеньки. И кружевные трусики.

Дай бог Путин изгонит из святой украинской земли всю эту нечесть.

Аминь.