Re: Костанайский полицейский залез через балкон в квартиру,...

Отправлено: - 22:12

За оставление ребенка в опасности есть статья! Обращаюсь к газете осветите полностью этот случай, и какое наказание получила мать! Так как время леит быстро, ребенок с таким чутким воспитанием вырастет Бог знает кем, а оно нам нужно? Такое нужно присекать на корню! Поставить эту мать с ребенком сразу же на контроль органами опеки . Вы вообще куда делись? уважаемые органы? Денежки наши трать любите, будте добры отрабатывай те каждую статью принятых законов! Или опять сват брат агашка макашка! Достал уже наш великий казахстанский порядок во всех уголках! P/S Для органов опеки: Вам обязательно привести примеры гибели детей , в подобных случаях через газету? Или вы наконецто начнете выполнято за что вы получаете деньги?