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≡ Костанайский полицейский залез через балкон в квартиру, чтобы спасти ребёнка
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46695
Костанайский полицейский залез через балкон в квартиру, чтобы спасти ребёнка
Отправлено: 30.04.23 - 16:12
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На газплите на кухне в это время был включён чайник. Мама оставила трёхлетнюю дочь одну дома и ушла в магазин. Девочка закрыла входную дверь изнутри и, когда мама вернулась домой, она не смогла войти в квартиру.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7573
Re: Костанайский полицейский залез через балкон в квартиру,...
Отправлено: 30.04.23 - 16:12
#1
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У мамы что - то в голове есть , что называется - мозги ??? Оставить включенным чайник ???
Профайл
T
§ Tenkisch
(Пользователи)
Регистрация:
09.08.18
Сообщений:
266
Re: Костанайский полицейский залез через балкон в квартиру,...
Отправлено: 30.04.23 - 22:12
#2
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За оставление ребенка в опасности есть статья! Обращаюсь к газете осветите полностью этот случай, и какое наказание получила мать! Так как время леит быстро, ребенок с таким чутким воспитанием вырастет Бог знает кем, а оно нам нужно? Такое нужно присекать на корню! Поставить эту мать с ребенком сразу же на контроль органами опеки . Вы вообще куда делись? уважаемые органы? Денежки наши трать любите, будте добры отрабатывай те каждую статью принятых законов! Или опять сват брат агашка макашка! Достал уже наш великий казахстанский порядок во всех уголках! P/S Для органов опеки: Вам обязательно привести примеры гибели детей , в подобных случаях через газету? Или вы наконецто начнете выполнято за что вы получаете деньги?
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