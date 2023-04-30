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≡ Эту пыль можно магнитом собирать... Грязь годами оседает во дворах рудничан. Почему в ССГПО считают, что они ничего не нарушили?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46695
Эту пыль можно магнитом собирать... Грязь годами оседает во дворах рудничан. Почему в ССГПО считают, что они ничего не нарушили?
Отправлено: 30.04.23 - 15:32
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В Рудном жители нескольких районов города из года в год жалуются на черный снег в огородах, пыль на подоконниках и кафеле. Причина, как считают местные жители и экоактивисты, в местном складе окатышей, который принадлежит АО «ССГПО».
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25110
Re: Эту пыль можно магнитом собирать... Грязь годами оседает во...
Отправлено: 30.04.23 - 15:32
#1
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Цитата:
Рудничане вообще к этой пыли привыкли, они думают, что это нормальная вещь, -

Да, это такой глубинный народ, ни замечающий ни пыли, ни грязи, ни других нечистот..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25110
Re: Эту пыль можно магнитом собирать... Грязь годами оседает во...
Отправлено: 30.04.23 - 15:36
#2
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Цитата:
Грязь, которая обладает свойством примагничивания, есть в разных районах города. 

Блин, у нас к пылесосу волосы всякие примагничиваются, наверно уже железные выросли?
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7571
Re: Эту пыль можно магнитом собирать... Грязь годами оседает во...
Отправлено: 30.04.23 - 16:15
#3
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Цитата:
111:
волосы всякие

----Это волосы жены , проверь .Или другие ???
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