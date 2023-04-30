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Костанайский полицейский залез через балкон в квартиру, чтобы спасти ребёнка
Костанайский полицейский залез через балкон в квартиру, чтобы спасти ребёнка
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