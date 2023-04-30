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≡ «Наши станции были забиты неказахстанскими вагонами» - МИИР комментирует проблемы в сфере грузоперевозок
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46695
«Наши станции были забиты неказахстанскими вагонами» - МИИР комментирует проблемы в сфере грузоперевозок
Отправлено: 30.04.23 - 11:01
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Нехватка вагонов и мораторий на подключение к газу были названы основными негативными моментами для инвесторов в Костанайской области. Проблемы бизнес-климата 29 апреля казахстанские сенаторы обсуждали в Костанае с предпринимателями и местной властью.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25110
Re: «Наши станции были забиты неказахстанскими вагонами» - МИИР...
Отправлено: 30.04.23 - 11:01
#1
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Золотые парашюты, которые получают по миллиарду ойро в месяц, вдруг заплакали, надо повышать цены..
Разогнать там надо всех к чертовой матери в этом Самруке и иже с ними..
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7571
Re: «Наши станции были забиты неказахстанскими вагонами» - МИИР...
Отправлено: 30.04.23 - 16:06
#2
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Цитата:
111:
которые получают по миллиарду ойро в месяц

----Врешь как всегда
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