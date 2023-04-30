Re: «Наши станции были забиты неказахстанскими вагонами» - МИИР...

Отправлено: - 11:01

Золотые парашюты, которые получают по миллиарду ойро в месяц, вдруг заплакали, надо повышать цены..

Разогнать там надо всех к чертовой матери в этом Самруке и иже с ними..