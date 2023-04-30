Мину замедленного действия государство заложило в 90-е годы, когда перестало платить людям зарплаты. В магазинах появились долговые книги. Вы будете удивлены, но долговые книги в деревнях и райцентрах существуют до сих пор и очень популярны. Читать новость
В белом добротном пальто никогда не полезешь за бесплатным пловом.
У меня нету белого добротного пальто, хожу в дырявом) как и большенство казахстанцев. Таких как я, миллионы в стране, и лярды на планете. Мне плов даром не нужен, тем более локтями толпу разгонять ради халявной тарелки. Всё таки тут дело не в кошельке, а в культур - мультуре.
Ничего нового не узнаю, наоборот старая мысль обнажилась. Все эти эксперименты по лицензированию и регулированию торговли, старания участковых совместно с бородатыми подростками, новые правила по налогам,не что иное как лоббирование интересов супермаркетов и их хозяев. Видимо рассчитывают, что маленькие придомовые магазинчики сами отойдут от бизнеса и не будут путаться под ногами,
О.И.Ведлер: Автор пишет, что такую ситуацию может спровоцировать недостаток воспитания и культуры. Хочу возразить: чтение книг и воспитание не уберегли россиян от поддержки агрессии. Все самые отвратительные качества, в том числе и потеря достоинства, зависят от степени коррупции в стране, законов и, как следствие, низкого благосостояния граждан. Жизнь формирует поведение. Бытие определяет сознание.
Цитата:
Vit: Всё таки тут дело не в кошельке, а в культур - мультуре.
По теме, малый или мелкий бизнес нужно поддерживать со стороны государства, интересы крупного бизнеса всегда лоббировали заинтересованные лица, в том числе и должностные.
Ержан Есимханов, Ольга Ивановна и простой, как я Виталий, на мой взгляд, в части касающейся, в целом воспитания и культуры народа, по своему правы. Сразу предупрежу, что тут, без цитировании не обойтись. Процитирую самого себя, притом неоднократно, пожалуйста:
На счёт поддержки войны в России, не всё так однозначно. Вчера только отмечал, что в сентября прошлого года в связи с мобилизацией, специальным организованным бортом 250 врачей покинули РФ, в том числе руководители клиник, центров и.т.д. Все они благополучно прибыли в Астану. Последние же состоятельные люди, их бы на передовую не отправили, могли просто молчать и заниматься своим делом. Но они, получается против войны и покинули Москву. Ну и А.Б.Пугачёва против братоубийственной войны, известная и состоятельная гражданка.
Кайрат стайер: Пусть ура - патриоты не обижаются. Но, таких умных и востребованных врачей, владеющих иностранными языками, утрируя, можно в настоящее время выписывать из Москвы и других крупных городов великих россиян. В прошлом году в сентябре целый борт врачей в Астану прилетел из Москвы, в количестве 250 человек, в связи с мобилизацией. Сами россияне отмечают, что уезжают светилы мирового масштаба, на уровне руководителей клиник, центров, заведующие отделениями, в связи с санкциями перебои с поставками импортных лекарств, меньше операции и научных исследовании проводят, уходят поставщики оборудования. Но, якобы великим россиянам всё это - не критично.
Кайрат стайер: Скорее всего врачи хотят временно, в других странах поработать, среди них известные личности. Тем более, как выше отметили отдельные грамотеи умных, востребованных специалистов все знают. Добавлю, что им нет необходимости пиарить себя, слава о них заслуженно давно разнеслась по всему миру. И их, условно примут в любой стране с распростёртыми руками, создав необходимые условия. Даже вроде в проекте закона отмечали, иностранцам не знающим гос.языка могут отказать в предоставлении гражданства. Значить для высококвалифицированных специалистов, в той или иной отрасли будут делать исключения.
Тоже заметил, в городе в последнее время закрылись несколько продуктовых придомовых магазинчиков, которые работали годами, в которых заходил не раз. Баста - привычный магазин уже не работает, неприятно удивляешься, как-будто часть твоей жизни ушло безвозвратно. Не выдерживают конкуренцию, видимо.
В костанае аптека на аптеке. Как то живут. В Рудном хожу в Ромашку, в Костанае в Биосферу, кто куда привык и по ценам вроде ниче. А вот продуктовых магазинчиков, странно, тут в центре Костаная в каждом доме нет, как в Рудном и Качарах. В Качарах кстати долговые книги ведут все магазинчики у дома..
Kairat stayer: О.И.Ведлер: Автор пишет, что такую ситуацию может спровоцировать недостаток воспитания и культуры. Хочу возразить: чтение книг и воспитание не уберегли россиян от поддержки агрессии...
Пусть ура-патриоты не обижаются, их всё равно не переубедишь. Как отметил выше, что отчасти, каждый по своему прав. На мой взгляд, Ержан Есимханов отмечая за культуру и воспитание, также отчасти прав. Опять-же в начале в противостояние между Россией и Украиной, на чужую землю вступили граждане из депрессивных регионов РФ, отчасти малые народы, чтобы заработать деньги на войне. Неоднократно обсуждали, этих людей тоже, как и ура - патриотов, наверное не исправишь. Ранее отмечал, точнее более 8 месяцев назад, что единственная им нужная революция которая необходима, это революция в их головах... Процитирую самого себя:
Кайрат стайер: С его слов оккупанты хотят захватить побольше территории и сесть за стол переговоров. На мой взгляд украинцы не будут вести переговоры, а предпримут попытки по освобождению своих территории.
Украинцы говорят дайте нам современное оружие и мы победим врага. РФ хотят чтобы им помогли северокорейцы и Иран, которые долгое время сами под санкциями. У них образ будущего потерян и в современном мире пока нет мест. Повестка цивилизованных стран, не их повестка и приоритеты. Единственная им нужная революция которая необходима, это революция в их головах. Как, ранее россиянин Мишанья одной форумчанке говорил, пока голой попой мир пугаем, но они нас всерьёз не воспринимают. А так вооружение США и Европы высокоточное и высокотехнологичное. Великие россияне в этом плане отстали безнадёжно и особых перспектив нет.
Не понятна связь между пловом, долговой тетрадью, ремонтом в доме, аптекой и человеческим достоинством. О конкуренции с соседней аптекой автор пишет уже второй год (или больше?) Не вижу ничего плохого ни в больших аптеках ни в супермаркетах. Стараюсь закупаться именно в последних. В магазинчики у дома страшно заходить именно из-за цен. У меня такая мысль - если не "выгребаете" в конкуренции - займитесь чем-то другим. По мне так с точки зрения потребителя - супермаркет больше обо мне думает чем мелкий предприниматель. Потому что мне выгоднее взять товар там. Да еще и по акции. Без долговой книги. По безналу и со всеми удобствами. За словами что автор со своей аптекой печется о людях вижу не искренность. О своем доходе автор и печется. В этом нет ничего плохого. Плохо когда "заботой" прикрывается собственная меркантильность.
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