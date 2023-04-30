Отправлено: - 10:55

Наш костанайский рыбацкий зимний сезон, в отличие от календарного, длится аж до середины апреля, а для некоторых экстремалов еще и дольше. И все-таки каждому рыболову уготована хотя бы пара недель межсезонья, когда можно заняться подготовкой к летнему сезону и посудачить о прошедшем зимнем.