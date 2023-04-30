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≡ Межсезонье - время подводить итоги. Костанайские рыболовы делятся впечатлениями о зимнем сезоне
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46692
Межсезонье - время подводить итоги. Костанайские рыболовы делятся впечатлениями о зимнем сезоне
Отправлено: 30.04.23 - 10:55
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Наш костанайский рыбацкий зимний сезон, в отличие от календарного, длится аж до середины апреля, а для некоторых экстремалов еще и дольше. И все-таки каждому рыболову уготована хотя бы пара недель межсезонья, когда можно заняться подготовкой к летнему сезону и посудачить о прошедшем зимнем.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12251
Re: Межсезонье - время подводить итоги. Костанайские рыболовы...
Отправлено: 30.04.23 - 10:55
#1
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Соня, какая зима, уже лето пришло. Сегодня вах какая погода. Форумчане наверно на дачах, ну юджин точно. А я утром с командировки вернулся. Не успел до двери дойти, пацаны меня украли на рыбалку. Утром за час сегодня натаскали. В Димитрово. (Танабаевское)
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