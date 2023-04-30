Отправлено: - 10:33

Vit:

Всё таки тут дело не в кошельке, а в культур - мультуре.

О.И.Ведлер: Автор пишет, что такую ситуацию может спровоцировать недостаток воспитания и культуры. Хочу возразить: чтение книг и воспитание не уберегли россиян от поддержки агрессии. Все самые отвратительные качества, в том числе и потеря достоинства, зависят от степени коррупции в стране, законов и, как следствие, низкого благосостояния граждан. Жизнь формирует поведение. Бытие определяет сознание.Цитата:По теме, малый или мелкий бизнес нужно поддерживать со стороны государства, интересы крупного бизнеса всегда лоббировали заинтересованные лица, в том числе и должностные.Ержан Есимханов, Ольга Ивановна и простой, как я Виталий, на мой взгляд, в части касающейся, в целом воспитания и культуры народа, по своему правы. Сразу предупрежу, что тут, без цитировании не обойтись. Процитирую самого себя, притом неоднократно, пожалуйста:На счёт поддержки войны в России, не всё так однозначно. Вчера только отмечал, что в сентября прошлого года в связи с мобилизацией, специальным организованным бортом 250 врачей покинули РФ, в том числе руководители клиник, центров и.т.д. Все они благополучно прибыли в Астану. Последние же состоятельные люди, их бы на передовую не отправили, могли просто молчать и заниматься своим делом. Но они, получается против войны и покинули Москву. Ну и А.Б.Пугачёва против братоубийственной войны, известная и состоятельная гражданка.Кайрат стайер: Пусть ура - патриоты не обижаются. Но, таких умных и востребованных врачей, владеющих иностранными языками, утрируя, можно в настоящее время выписывать из Москвы и других крупных городов великих россиян. В прошлом году в сентябре целый борт врачей в Астану прилетел из Москвы, в количестве 250 человек, в связи с мобилизацией. Сами россияне отмечают, что уезжают светилы мирового масштаба, на уровне руководителей клиник, центров, заведующие отделениями, в связи с санкциями перебои с поставками импортных лекарств, меньше операции и научных исследовании проводят, уходят поставщики оборудования. Но, якобы великим россиянам всё это - не критично.Кайрат стайер: Скорее всего врачи хотят временно, в других странах поработать, среди них известные личности. Тем более, как выше отметили отдельные грамотеи умных, востребованных специалистов все знают. Добавлю, что им нет необходимости пиарить себя, слава о них заслуженно давно разнеслась по всему миру. И их, условно примут в любой стране с распростёртыми руками, создав необходимые условия. Даже вроде в проекте закона отмечали, иностранцам не знающим гос.языка могут отказать в предоставлении гражданства. Значить для высококвалифицированных специалистов, в той или иной отрасли будут делать исключения.Подробнее здесь: