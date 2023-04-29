Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.04.23 - 20:41
Цитата:
Цитата:
не могу я же таксист.
111:
В загул ушел что ли? Бухаешь один или в кампании?
В загул ушел что ли? Бухаешь один или в кампании?
Цитата:
Vit:
Надо бросать такую работу, которая бухать мешает))
Надо бросать такую работу, которая бухать мешает))
не могу я же таксист.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.04.23 - 20:43
Цитата:
Не разочаровывай меня, Вик, я считала, что ты окружен поклонницами и выбор есть!
drakon:
С кем бы - потанцевать?..
С кем бы - потанцевать?..
Не разочаровывай меня, Вик, я считала, что ты окружен поклонницами и выбор есть!
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.04.23 - 20:47
Цитата:
Я с Вами не согласен, насчёт россиян,я не самый лучший пример казахстанца, и много знаю россиян прекрасных примеров для подражания. и если бы Вы согласились, я бы с удовольствием станцевал бы с Вами
таноми52:
А вот saba считает, что маразм свойственен только россиянам:
А вот saba считает, что маразм свойственен только россиянам:
Я с Вами не согласен, насчёт россиян,я не самый лучший пример казахстанца, и много знаю россиян прекрасных примеров для подражания. и если бы Вы согласились, я бы с удовольствием станцевал бы с Вами
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.04.23 - 20:47
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.04.23 - 20:51
Цитата:
Ой! Это же Дракон ищет партнёра для танцев!
Шучу!
Если судьба сведёт, то станцуем!
saba:
если бы Вы согласились, я бы с удовольствием станцевал бы с Вами
если бы Вы согласились, я бы с удовольствием станцевал бы с Вами
Ой! Это же Дракон ищет партнёра для танцев!
Шучу!
Если судьба сведёт, то станцуем!
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.04.23 - 20:51
Блин вот Козлов, рассказал моё отвращение к алкоголю. Была подспудная мечта, кто нибудь похмелил бы,увы. шучу
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.04.23 - 20:52
Козлов, Вы, как всегда, на высоте,насмешили!
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.04.23 - 20:56
Цитата:
Я с Вами, это же мечта!Как бы с вами не спорили, я даже мечтать не могу на танец с Вами, спасибо даже за предположение
[Исправлено: saba, 29.04.2023 - 20:57]
таноми52:
Если судьба сведёт, то станцуем!
Если судьба сведёт, то станцуем!
Я с Вами, это же мечта!Как бы с вами не спорили, я даже мечтать не могу на танец с Вами, спасибо даже за предположение
[Исправлено: saba, 29.04.2023 - 20:57]
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.04.23 - 21:05
Цитата:
Чёрт возьми!
Неужели на форуме появился ещё один романтик?
А то нам с Vitом было одиноко.
Кажется, что кругом одни божьи одуваны, на носу у них очки, а в душе осень
Причём, это не зависит от возраста
saba:
Я с Вами, это же мечта
Я с Вами, это же мечта
Чёрт возьми!
Неужели на форуме появился ещё один романтик?
А то нам с Vitом было одиноко.
Кажется, что кругом одни божьи одуваны, на носу у них очки, а в душе осень
Причём, это не зависит от возраста
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.04.23 - 21:11
Цитата:
Вы угадали на носу у меня очки,я ходил в походы на Урал, на Тянь Шань, знаю много песен Городницкого, Дольского и т.д Вот только мозоли с пальцев слезли, давно гитару в руки не брал
таноми52:
Кажется, что кругом одни божьи одуваны, на носу у них очки,
Кажется, что кругом одни божьи одуваны, на носу у них очки,
Вы угадали на носу у меня очки,я ходил в походы на Урал, на Тянь Шань, знаю много песен Городницкого, Дольского и т.д Вот только мозоли с пальцев слезли, давно гитару в руки не брал
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.04.23 - 21:17
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.04.23 - 21:17
Гитара сломалась.А потом ни сил, ни романтики не осталось, всё уходит на обеспечение семьи. Хотя иногда пофлиртовать хоть через интернет, это как то кровь возбуждает, спасибо Вам за это.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.04.23 - 21:28
Наш инструктор по горному туризму туризму всегда говорил, брать с собой шерстяные носки. Если даже промочил, они всё равно тепло берегут
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.04.23 - 23:35
Цитата:
Категория туриста - мешочник, колхозник, матрасник?
saba:
ходил в походы
ходил в походы
Категория туриста - мешочник, колхозник, матрасник?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 1826
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.04.23 - 00:18
Цитата:
гугл вставить фото
таноми52:
Неужели на форуме появился ещё один романтик? А то нам с Vitом было одиноко.
Неужели на форуме появился ещё один романтик? А то нам с Vitом было одиноко.
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 11, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 11
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать