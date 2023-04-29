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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1981
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.04.23 - 20:41
#5176
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Цитата:
111:
В загул ушел что ли? Бухаешь один или в кампании?

Цитата:
Vit:
Надо бросать такую работу, которая бухать мешает))

не могу я же таксист.
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3451
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.04.23 - 20:43
#5177
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Цитата:
drakon:
С кем бы - потанцевать?..


Не разочаровывай меня, Вик, я считала, что ты окружен поклонницами и выбор есть! ;-)
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1981
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.04.23 - 20:47
#5178
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Цитата:
таноми52:
А вот saba считает, что маразм свойственен только россиянам:

Я с Вами не согласен, насчёт россиян,я не самый лучший пример казахстанца, и много знаю россиян прекрасных примеров для подражания. и если бы Вы согласились, я бы с удовольствием станцевал бы с Вами
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3102
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.04.23 - 20:47
#5179
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Цитата:
saba:
не могу потому что, пьяный


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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3451
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.04.23 - 20:51
#5180
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Цитата:
saba:
если бы Вы согласились, я бы с удовольствием станцевал бы с Вами


Ой! Это же Дракон ищет партнёра для танцев!
Шучу!
Если судьба сведёт, то станцуем! :-)
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1981
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.04.23 - 20:51
#5181
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Блин вот Козлов, рассказал моё отвращение к алкоголю. Была подспудная мечта, кто нибудь похмелил бы,увы. шучу
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3451
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.04.23 - 20:52
#5182
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Козлов, Вы, как всегда, на высоте,насмешили!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1981
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.04.23 - 20:56
#5183
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Цитата:
таноми52:
Если судьба сведёт, то станцуем!

Я с Вами, это же мечта!Как бы с вами не спорили, я даже мечтать не могу на танец с Вами, спасибо даже за предположение

[Исправлено: saba, 29.04.2023 - 20:57]
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3451
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.04.23 - 21:05
#5184
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Цитата:
saba:
Я с Вами, это же мечта


Чёрт возьми!
Неужели на форуме появился ещё один романтик?
А то нам с Vitом было одиноко.
Кажется, что кругом одни божьи одуваны, на носу у них очки, а в душе осень
Причём, это не зависит от возраста :-)
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1981
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.04.23 - 21:11
#5185
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Цитата:
таноми52:
Кажется, что кругом одни божьи одуваны, на носу у них очки,

Вы угадали на носу у меня очки,я ходил в походы на Урал, на Тянь Шань, знаю много песен Городницкого, Дольского и т.д Вот только мозоли с пальцев слезли, давно гитару в руки не брал
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3102
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.04.23 - 21:17
#5186
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Цитата:
таноми52:
на носу у них очки, а в душе осень


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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1981
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.04.23 - 21:17
#5187
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Гитара сломалась.А потом ни сил, ни романтики не осталось, всё уходит на обеспечение семьи. Хотя иногда пофлиртовать хоть через интернет, это как то кровь возбуждает, спасибо Вам за это.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1981
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.04.23 - 21:28
#5188
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Наш инструктор по горному туризму туризму всегда говорил, брать с собой шерстяные носки. Если даже промочил, они всё равно тепло берегут
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3451
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.04.23 - 23:35
#5189
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Цитата:
saba:
ходил в походы


Категория туриста - мешочник, колхозник, матрасник?:-)
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1826
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.04.23 - 00:18
#5190
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Цитата:
таноми52:
Неужели на форуме появился ещё один романтик? А то нам с Vitом было одиноко.

гугл вставить фото :lol:
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