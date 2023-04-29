НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
Страница 557 из 557«1...555556557
Ответить Новый топик
Куратор темы: drakon
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25102
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 29.04.23 - 00:28
#8341
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Говорят, сегодня субботник, в КОстанае - был?...

У нас в воскресенье..
Во дворе.

[Исправлено: 111, 29.04.2023 - 00:29]
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25102
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 29.04.23 - 16:37
#8342
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25843
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 29.04.23 - 17:29
#8343
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Купил сегодня Розы.
1.99 евро... :lol: :oops:
Профайл
таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3451
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 29.04.23 - 17:43
#8344
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Привет, Деревенька!


Доброе утро, Италия!
С кофе ристретто,с новыми носками в верхнем ящике комода,
с флагом в прачечной и Фиатом-600 с ржавым кузовом.
Доброе утро, Италия!
Доброе утро, Мария,с глазами полными печали!
Доброе утро, Боже!
Знаешь, ведь я тоже существую!
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25102
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 29.04.23 - 22:05
#8345
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25843
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 29.04.23 - 22:10
#8346
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно. Как тюльпан,
залез в живую изгородь?... :oops:
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25102
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 29.04.23 - 22:39
#8347
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
image sharing
Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25843
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 29.04.23 - 23:00
#8348
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всё, последние тюдьпаны, в этом году.
У нас... :lol: :oops:
Профайл
Страница 557 из 557«1...555556557
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 11, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 11
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS