Афера века в Костанайской области? Проект добычи бурого угля успешно загнулся, накопали и бросили
Отправлено: 29.04.23 - 13:46
Весной 2022 года прорвало дамбу. Жители были вынуждены были сами складываться, нанимать технику и строить дамбу, потому что появились проблемы с выпасами. Весной 2023 года дамбу снова прорвало и уже в более серьезных масштабах. Читать новость
Да это не единственный пример. Берется месторождение в аренду, под него оформляется миллиардные кредиты, покупаются яхты, недвижимость за бугром и т.д., а рудник чисто для вида, кредит потом списывается как проблемный. "Хозяева" благополучно живут в Лондонах и Парижах. А взыскать кредит не удается, поскольку брали его люди непростые. Как то так.
На севере от п.Кушмурун успешно загнулся разрез "Приозерный" - причина отсутствие потребителей! Несколько десятилетий искали кому впарить этот "не совсем нормальный" молодой уголь. Не нашли и тогда распродали все что было понастроено. И в то же время другие "деятели" решили, что тот же самый уголь только на южной стороне от п.Кушмурун кому то понадобится. 7-8 лет копошились. Вспоминаю новости по Хабарам, вот все уже пошел первый уголь, завтра выйдем на .... миллионные триллионные масштабы, будем в Европы отправлять и ... сказочники. При том что давно уже серьезные эксперты заявили, что нафиг этот уголь не нужен. Затраты на добычу большие и стоимость такого угля соответственно, при том что он мало куда подходит по своим свойствам. За 8 лет не построили ничего, технику чинили на морозе, работники вахтовым способом. Окопали все, охрана территории... чего то там нарыли дошли до угля и вот они пошли продажи В общем приехали. Желающих на уголь не нашлось, воду надо было откачивать постоянно в общем как и говорили эксперты затраты большие а прибыли ... сами понимаете. Все, на этом "приплыли". Если на севере хоть как то за собой они убрали, то на юге от п.Кушмурун рядом с территорией поселка все так и бросили... Нынешний аким Костанайской области пока единственный из предыдущих который не пытается заняться разработками нашего бурого угля близ п.Кушмурун. Жители надеются что этого не произойдет!
Здесь деньги не нужны. Надо грамотно поставить вопрос и отправить его через e-Otinish по нужным адресам. Потом дождаться ответа, с которым можно уже идти в прокуратуру. Или ещё куда. В зависимости от содержания ответа.
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