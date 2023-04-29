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≡ Афера века в Костанайской области? Проект добычи бурого угля успешно загнулся, накопали и бросили
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46688
Афера века в Костанайской области? Проект добычи бурого угля успешно загнулся, накопали и бросили
Отправлено: 29.04.23 - 13:46
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Весной 2022 года прорвало дамбу. Жители были вынуждены были сами складываться, нанимать технику и строить дамбу, потому что появились проблемы с выпасами. Весной 2023 года дамбу снова прорвало и уже в более серьезных масштабах.
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1062
Re: Афера века в Костанайской области? Проект добычи бурого угля...
Отправлено: 29.04.23 - 13:46
#1
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Да это не единственный пример. Берется месторождение в аренду, под него оформляется миллиардные кредиты, покупаются яхты, недвижимость за бугром и т.д., а рудник чисто для вида, кредит потом списывается как проблемный. "Хозяева" благополучно живут в Лондонах и Парижах. А взыскать кредит не удается, поскольку брали его люди непростые. Как то так.
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Кушмурунец23
§ Кушмурунец23
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан
Регистрация:
18.05.12
Сообщений:
559
Афера века в Костанайской области? Проект добычи бурого угля успешно загнулся, накопали и бросили
Отправлено: 29.04.23 - 14:41
#2
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На севере от п.Кушмурун успешно загнулся разрез "Приозерный" - причина отсутствие потребителей! Несколько десятилетий искали кому впарить этот "не совсем нормальный" молодой уголь. Не нашли и тогда распродали все что было понастроено.
И в то же время другие "деятели" решили, что тот же самый уголь только на южной стороне от п.Кушмурун кому то понадобится. 7-8 лет копошились. Вспоминаю новости по Хабарам, вот все уже пошел первый уголь, завтра выйдем на .... миллионные триллионные масштабы, будем в Европы отправлять и ... сказочники. При том что давно уже серьезные эксперты заявили, что нафиг этот уголь не нужен. Затраты на добычу большие и стоимость такого угля соответственно, при том что он мало куда подходит по своим свойствам.
За 8 лет не построили ничего, технику чинили на морозе, работники вахтовым способом. Окопали все, охрана территории... чего то там нарыли дошли до угля и вот они пошли продажи :lol: В общем приехали. Желающих на уголь не нашлось, воду надо было откачивать постоянно в общем как и говорили эксперты затраты большие а прибыли ... сами понимаете. Все, на этом "приплыли". Если на севере хоть как то за собой они убрали, то на юге от п.Кушмурун рядом с территорией поселка все так и бросили...
Нынешний аким Костанайской области пока единственный из предыдущих который не пытается заняться разработками нашего бурого угля близ п.Кушмурун. Жители надеются что этого не произойдет!

[Исправлено: Кушмурунец23, 29.04.2023 - 14:42]
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
831
Re: Афера века в Костанайской области? Проект добычи бурого угля...
Отправлено: 29.04.23 - 15:33
#3
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Вопросы надо задавать МИИР, которое расторгло контракт и отвечает за ликвидацию.
И в СПК "Тобол", которая вошла с правом недропользования.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1981
Re: Афера века в Костанайской области? Проект добычи бурого угля...
Отправлено: 29.04.23 - 15:51
#4
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Цитата:
Skeptic:
И в СПК "Тобол", которая вошла с правом недропользования.

Я когда спрашивал у чиновников. а может обратиться в СПК "ТОбол" меня высмеяли, а у тебя есть столько денег
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Кушмурунец23
§ Кушмурунец23
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан
Регистрация:
18.05.12
Сообщений:
559
Афера века в Костанайской области? Проект добычи бурого угля успешно загнулся, накопали и бросили
Отправлено: 29.04.23 - 17:33
#5
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Цитата:
saba:
а может обратиться в СПК "ТОбол"




[Исправлено: Кушмурунец23, 29.04.2023 - 17:40]
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
831
Re: Афера века в Костанайской области? Проект добычи бурого угля...
Отправлено: 29.04.23 - 21:37
#6
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Цитата:
saba:

Здесь деньги не нужны.
Надо грамотно поставить вопрос и отправить его через e-Otinish по нужным адресам. Потом дождаться ответа, с которым можно уже идти в прокуратуру. Или ещё куда. В зависимости от содержания ответа.
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Кушмурунец23
§ Кушмурунец23
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан
Регистрация:
18.05.12
Сообщений:
559
Re: Афера века в Костанайской области? Проект добычи бурого угля...
Отправлено: 29.04.23 - 21:46
#7
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Цитата:
Skeptic:
Потом дождаться ответа, с которым можно уже идти в прокуратуру.

КаЗТАГ уже опубликовали, теперь сами пойдут, надеемся на это 8-)
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
831
Афера века в Костанайской области? Проект добычи бурого угля успешно загнулся, накопали и бросили
Отправлено: 29.04.23 - 22:50
#8
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Цитата:
Кушмурунец23:

:-) Вряд ли... Это в прошлом веке газетная публикация могла послужить поводом для оргвыводов.
Сейчас только официальное обращение в инстанции может заставить чиновников шевелиться.
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