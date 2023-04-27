Отправлено: - 19:38

[Исправлено: Змея Подколодная, 29.04.2023 - 19:39]

В Актау осудили женщину, которая, находясь возле магазина, распространила в социальную сеть видеозапись, что магазин в своем названии, выделяя букву "Z", пропагандирует российскую агрессию против Украины, сообщает Zakon.kz. По сообщению Специализированного суда по административным правонарушениям Актау, рассмотрено дело в отношении гражданки Т. по факту распространения заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство и подрывающих репутацию другого лица с использованием средств массовой информации (часть 2 статьи 73-3 КоАП)."Судом установлено, что 28.02.2023 года примерно в 21.00 часов Т. находилась в Актау возле магазина. Данный факт подтверждается протоколом об административном правонарушении, рапортом сотрудника полиции, заявлением потерпевшей. Санкция части 2 статьи 73-3 КоАП влечет штраф на физическое лицо в размере 180 МРП или административный арест на срок 20 суток, на должностное лицо – штраф в размере 160 МРП либо административный арест на срок 25 суток. По делу смягчающих обстоятельств не установлено".Постановлением суда Т. признана виновной по части 2 статьи 73-3 КоАП и наложено административное взыскание в виде административного ареста сроком на 20 суток. Постановление не вступило в законную силу.Пресс-служба Мангистауского областного судаАхахахахаха)))))) Эта новость сделала мой день))))Тут медикаментозная терапия нужна)))) Посидит 20 суток , подумает