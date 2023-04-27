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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25100
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.04.23 - 14:13
#5161
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Цитата:
saba:
меня график с 4.00 до 10.00.

Цитата:
saba:
потом пока не устану

А зачем так надрываться на старости лет?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1973
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.04.23 - 09:21
#5162
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Цитата:
111:
А зачем так надрываться на старости лет?

Семью надо обеспечивать,я же по старинке живу,
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25100
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.04.23 - 09:44
#5163
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Цитата:
saba:
Семью надо обеспечивать,я же по старинке живу

А пенсия что, маленькая что ли?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1973
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.04.23 - 10:15
#5164
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Цитата:
111:

До пенсии ещё пахать и пахать, Я с 1966 года, сейчас на пенсию выходят с 1960 года. Я не военный и не полицейский
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12248
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.04.23 - 01:01
#5165
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В колёсах выставлен первый мерседес первого президента Казахстана за 200 лямов))
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12248
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.04.23 - 01:02
#5166
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1973
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.04.23 - 18:08
#5167
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Я ужасно себя чувствую, можно было бы выйти на работу, не могу потому что, пьяный на дороге преступник
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25100
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.04.23 - 18:31
#5168
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Цитата:
saba:
не могу потому что, пьяный

В загул ушел что ли?
Бухаешь один или в кампании?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12248
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.04.23 - 18:43
#5169
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Цитата:
saba:
Надо бросать такую работу, которая бухать мешает))
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Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1644
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.04.23 - 19:38
#5170
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В Актау осудили женщину, которая, находясь возле магазина, распространила в социальную сеть видеозапись, что магазин в своем названии, выделяя букву "Z", пропагандирует российскую агрессию против Украины, сообщает Zakon.kz. По сообщению Специализированного суда по административным правонарушениям Актау, рассмотрено дело в отношении гражданки Т. по факту распространения заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство и подрывающих репутацию другого лица с использованием средств массовой информации (часть 2 статьи 73-3 КоАП).

"Судом установлено, что 28.02.2023 года примерно в 21.00 часов Т. находилась в Актау возле магазина. Данный факт подтверждается протоколом об административном правонарушении, рапортом сотрудника полиции, заявлением потерпевшей. Санкция части 2 статьи 73-3 КоАП влечет штраф на физическое лицо в размере 180 МРП или административный арест на срок 20 суток, на должностное лицо – штраф в размере 160 МРП либо административный арест на срок 25 суток. По делу смягчающих обстоятельств не установлено".

Постановлением суда Т. признана виновной по части 2 статьи 73-3 КоАП и наложено административное взыскание в виде административного ареста сроком на 20 суток. Постановление не вступило в законную силу.

Пресс-служба Мангистауского областного суда



:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: Ахахахахаха)))))) Эта новость сделала мой день))))Тут медикаментозная терапия нужна)))) Посидит 20 суток , подумает :lol: :lol: :lol:

[Исправлено: Змея Подколодная, 29.04.2023 - 19:39]
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