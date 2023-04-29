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≡ Из-за долгов котельной жители одного из районов Костаная остались без горячей воды
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46688
Из-за долгов котельной жители одного из районов Костаная остались без горячей воды
Отправлено: 29.04.23 - 17:57
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Горячую вода в домах жителей мкрн. "Береке" неожиданно отключили вечером 28 апреля. Воду и отопление здесь подает частная котельная и ее представитель объяснил жильцам отключение тем, что "КазТраснГаз Аймак" отключил подачу газа в их котельную из-за долгов.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25100
Re: Из-за долгов котельной жители одного из районов Костаная...
Отправлено: 29.04.23 - 17:57
#1
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Ну вот и начинается..
Только въехали в гетто..., ой, в просторный новый микрорайон, нет денег платить и копим долги..
Менталитет..
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olegggon
§ olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1334
Re: Из-за долгов котельной жители одного из районов Костаная...
Отправлено: 29.04.23 - 19:22
#2
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«Председатель котельной», вот это должность 👋👋. Прям представляю, заходишь в котельную, а там то ли трон, то ли постамент, за которым сидит председатель и даёт указы. Ты туда, ты сюда. Прям приключения принца Флоризеля («он любит председательствовать»). :-)
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