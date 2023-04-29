Отправлено: - 19:22

«Председатель котельной», вот это должность 👋👋. Прям представляю, заходишь в котельную, а там то ли трон, то ли постамент, за которым сидит председатель и даёт указы. Ты туда, ты сюда. Прям приключения принца Флоризеля («он любит председательствовать»).