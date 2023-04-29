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Только ли собственный курятник должен нас волновать? Вы уж извините, но у таких людей, можно догадаться, отсутствует понятие Родины и малой родины в частности, они не готовы и не намерены защищать кого-то, кроме себя. Вряд ли можно рассчитывать на них в случае военных действий, первыми сбегут в какую-нибудь тьмутаракань, г

Цитата:Хех..Как то не видел этого, прочитав предыдущий коммент думал, что статья другая, нет, та..То есть те, кто дорожит своей собственностью, тов.Денисов заведомо начал пропагандировать, что это изменники Родины?Я бы в таком случае извинился перед миллионами таких вот людей, которых журналист как бы ненароком обозвал предателями..