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Аркадий ДЕНИСОВ: Потянуло на размышления
Аркадий ДЕНИСОВ: Потянуло на размышления
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 46688
Аркадий ДЕНИСОВ: Потянуло на размышления
Отправлено: 29.04.23 - 10:19
Мне тоже удалось побывать на повторных слушаниях по ПДП в Костанае. Тема затрагивает интересы около 400 семей, в зале не было и сотни человек. И первый вывод: пришли сюда люди, которые, по их мнению, могут понести потери от предстоящих застроек.
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Аркадий ДЕНИСОВ: Потянуло на размышления
Отправлено: 29.04.23 - 17:41
Цитата:
Хех..
Как то не видел этого, прочитав предыдущий коммент думал, что статья другая, нет, та..
То есть те, кто дорожит своей собственностью, тов.Денисов заведомо начал пропагандировать, что это изменники Родины?
Я бы в таком случае извинился перед миллионами таких вот людей, которых журналист как бы ненароком обозвал предателями..
Только ли собственный курятник должен нас волновать? Вы уж извините, но у таких людей, можно догадаться, отсутствует понятие Родины и малой родины в частности, они не готовы и не намерены защищать кого-то, кроме себя. Вряд ли можно рассчитывать на них в случае военных действий, первыми сбегут в какую-нибудь тьмутаракань, г
Хех..
Как то не видел этого, прочитав предыдущий коммент думал, что статья другая, нет, та..
То есть те, кто дорожит своей собственностью, тов.Денисов заведомо начал пропагандировать, что это изменники Родины?
Я бы в таком случае извинился перед миллионами таких вот людей, которых журналист как бы ненароком обозвал предателями..
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 12248
Аркадий ДЕНИСОВ: Потянуло на размышления
Отправлено: 29.04.23 - 17:43
Цитата:
Добринцофф:Мне тоже это очень понравилось. А ваще из личного опыта, ( ведь прожил уже не мало))) Я заметил те кто больше кричат мол, да Мы, да Я.Будет тут боротся если война начнётся до смерти. В жизни по факту первые побегут))
Аркадий ДЕНИСОВ: Потянуло на размышления
Отправлено: 29.04.23 - 17:43
Цитата:
А вот я всегда говорил, жить в нашем общежитии всегда лучше!
ОСИ моси, зависишь от должников, во двор в трусах не выйти и не пошашлычить, уголовка..
Зато это жизнь..
Добринцофф:
надо подсадить газончик,а то местами где снег чистил вымерз,павильон для крытого бассейна надо немножко подсвежить подремонтировать к
надо подсадить газончик,а то местами где снег чистил вымерз,павильон для крытого бассейна надо немножко подсвежить подремонтировать к
А вот я всегда говорил, жить в нашем общежитии всегда лучше!
ОСИ моси, зависишь от должников, во двор в трусах не выйти и не пошашлычить, уголовка..
Зато это жизнь..
Аркадий ДЕНИСОВ: Потянуло на размышления
Отправлено: 29.04.23 - 17:46
Исходя со слов тов.Денисова, воюют только те, у которых ничего нет..
То есть бедные, несчастные и прозябающие?
То есть только нищая прослойка людей патриоты?
То есть бедные, несчастные и прозябающие?
То есть только нищая прослойка людей патриоты?
Аркадий ДЕНИСОВ: Потянуло на размышления
Отправлено: 29.04.23 - 17:48
Цитата:
Я немного знаком с прелестями скворечников,когда в 3 часа ночи соседи пьяные в караоке начинают песни орать и приходиться с кусачками свет в щитке им перерезать, потому как по другому не успокоятся,когда деньги не соберёшь ни на что,соседи почему то свой мусор выносят на лестничную площадку в пакетике,ведь дома то он воняет и это ещё я жил в относительно благополучном доме в ЗТБ
111:
А вот я всегда говорил, жить в нашем общежитии всегда лучше!
А вот я всегда говорил, жить в нашем общежитии всегда лучше!
Я немного знаком с прелестями скворечников,когда в 3 часа ночи соседи пьяные в караоке начинают песни орать и приходиться с кусачками свет в щитке им перерезать, потому как по другому не успокоятся,когда деньги не соберёшь ни на что,соседи почему то свой мусор выносят на лестничную площадку в пакетике,ведь дома то он воняет и это ещё я жил в относительно благополучном доме в ЗТБ
Аркадий ДЕНИСОВ: Потянуло на размышления
Отправлено: 29.04.23 - 17:49
Цитата:
Кстати ОСИ ваше вроде как суд проиграли?
111:
ОСИ моси
ОСИ моси
Кстати ОСИ ваше вроде как суд проиграли?
Аркадий ДЕНИСОВ: Потянуло на размышления
Отправлено: 29.04.23 - 17:55
Цитата:
До двух третей не хватило 4 голоса, и председатель ОСИ не имеет недвижимости тут, владельцы его родители, но по закону с 16го мая уже надо будет 51 процент и председатель может быть председателем, даже если у него не будет недвижимости, но он живет тут.
Пока отложили.
Но ОСИ стоит.
И платить все равно будут, не по 29 тенге, а по 100и уже 120.
Это никуда не денется.
Просто отложено немного.
Тут уж дело принципа.
Везде платят, и у нас будут платить.
Добринцофф:
Кстати ОСИ ваше вроде как суд проиграли?
Кстати ОСИ ваше вроде как суд проиграли?
До двух третей не хватило 4 голоса, и председатель ОСИ не имеет недвижимости тут, владельцы его родители, но по закону с 16го мая уже надо будет 51 процент и председатель может быть председателем, даже если у него не будет недвижимости, но он живет тут.
Пока отложили.
Но ОСИ стоит.
И платить все равно будут, не по 29 тенге, а по 100и уже 120.
Это никуда не денется.
Просто отложено немного.
Тут уж дело принципа.
Везде платят, и у нас будут платить.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 1973
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Потянуло на размышления
Отправлено: 29.04.23 - 18:34
Цитата:
Офигеть, я до такого не додумался бы. Спасибо
Добринцофф:
кусачками
кусачками
Офигеть, я до такого не додумался бы. Спасибо
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