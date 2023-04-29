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≡ Аркадий ДЕНИСОВ: Потянуло на размышления
 
 
Страница 2 из 2«12
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46688
Аркадий ДЕНИСОВ: Потянуло на размышления
Отправлено: 29.04.23 - 10:19
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Мне тоже удалось побывать на повторных слушаниях по ПДП в Костанае. Тема затрагивает интересы около 400 семей, в зале не было и сотни человек. И первый вывод: пришли сюда люди, которые, по их мнению, могут понести потери от предстоящих застроек.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25100
Аркадий ДЕНИСОВ: Потянуло на размышления
Отправлено: 29.04.23 - 17:41
#15
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Цитата:
Только ли собственный курятник должен нас волновать? Вы уж извините, но у таких людей, можно догадаться, отсутствует понятие Родины и малой родины в частности, они не готовы и не намерены защищать кого-то, кроме себя. Вряд ли можно рассчитывать на них в случае военных действий, первыми сбегут в какую-нибудь тьмутаракань, г


Хех..
Как то не видел этого, прочитав предыдущий коммент думал, что статья другая, нет, та..
То есть те, кто дорожит своей собственностью, тов.Денисов заведомо начал пропагандировать, что это изменники Родины?
Я бы в таком случае извинился перед миллионами таких вот людей, которых журналист как бы ненароком обозвал предателями..
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12248
Аркадий ДЕНИСОВ: Потянуло на размышления
Отправлено: 29.04.23 - 17:43
#16
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Цитата:
Добринцофф:
Мне тоже это очень понравилось. А ваще из личного опыта, ( ведь прожил уже не мало))) Я заметил те кто больше кричат мол, да Мы, да Я.Будет тут боротся если война начнётся до смерти. В жизни по факту первые побегут))
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25100
Аркадий ДЕНИСОВ: Потянуло на размышления
Отправлено: 29.04.23 - 17:43
#17
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Цитата:
Добринцофф:
надо подсадить газончик,а то местами где снег чистил вымерз,павильон для крытого бассейна надо немножко подсвежить подремонтировать к

А вот я всегда говорил, жить в нашем общежитии всегда лучше!
ОСИ моси, зависишь от должников, во двор в трусах не выйти и не пошашлычить, уголовка..
Зато это жизнь..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25100
Аркадий ДЕНИСОВ: Потянуло на размышления
Отправлено: 29.04.23 - 17:46
#18
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Исходя со слов тов.Денисова, воюют только те, у которых ничего нет..
То есть бедные, несчастные и прозябающие?
То есть только нищая прослойка людей патриоты?
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9378
Аркадий ДЕНИСОВ: Потянуло на размышления
Отправлено: 29.04.23 - 17:48
#19
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Цитата:
111:
А вот я всегда говорил, жить в нашем общежитии всегда лучше!

Я немного знаком с прелестями скворечников,когда в 3 часа ночи соседи пьяные в караоке начинают песни орать и приходиться с кусачками свет в щитке им перерезать, потому как по другому не успокоятся,когда деньги не соберёшь ни на что,соседи почему то свой мусор выносят на лестничную площадку в пакетике,ведь дома то он воняет и это ещё я жил в относительно благополучном доме в ЗТБ
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9378
Аркадий ДЕНИСОВ: Потянуло на размышления
Отправлено: 29.04.23 - 17:49
#20
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Цитата:
111:
ОСИ моси

Кстати ОСИ ваше вроде как суд проиграли?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25100
Аркадий ДЕНИСОВ: Потянуло на размышления
Отправлено: 29.04.23 - 17:55
#21
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Цитата:
Добринцофф:
Кстати ОСИ ваше вроде как суд проиграли?

До двух третей не хватило 4 голоса, и председатель ОСИ не имеет недвижимости тут, владельцы его родители, но по закону с 16го мая уже надо будет 51 процент и председатель может быть председателем, даже если у него не будет недвижимости, но он живет тут.
Пока отложили.
Но ОСИ стоит.
И платить все равно будут, не по 29 тенге, а по 100и уже 120.
Это никуда не денется.
Просто отложено немного.
Тут уж дело принципа.
Везде платят, и у нас будут платить.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1973
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Потянуло на размышления
Отправлено: 29.04.23 - 18:34
#22
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Цитата:
Добринцофф:
кусачками

Офигеть, я до такого не додумался бы. Спасибо
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