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≡ Токаев: Не владеющие казахским языком не должны ущемляться
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46686
Токаев: Не владеющие казахским языком не должны ущемляться
Отправлено: 27.04.23 - 13:06
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В ходе очередной сессии Ассамблеи народа Казахстана Глава государства Касым-Жомарт Токаев затронул вопрос развития казахского языка. Как отметил Президент, вопрос овладения государственным языком всеми гражданами остается стратегическим направлением государственной политики.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25089
Токаев: Не владеющие казахским языком не должны ущемляться
Отправлено: 29.04.23 - 15:06
#120
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Цитата:
Балабол:
Ну вы же обязаны требовать,

Мы тебе дон Хулио, ничего не обязаны.
От меня же тоже никто не требует этого.
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