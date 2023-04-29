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≡ Аркадий ДЕНИСОВ: Потянуло на размышления
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46686
Аркадий ДЕНИСОВ: Потянуло на размышления
Отправлено: 29.04.23 - 10:19
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Мне тоже удалось побывать на повторных слушаниях по ПДП в Костанае. Тема затрагивает интересы около 400 семей, в зале не было и сотни человек. И первый вывод: пришли сюда люди, которые, по их мнению, могут понести потери от предстоящих застроек.
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1062
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Потянуло на размышления
Отправлено: 29.04.23 - 10:19
#1
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Кому как, а меня в квартиру после дома не заманишь. Человейник это отстой!
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25089
Аркадий ДЕНИСОВ: Потянуло на размышления
Отправлено: 29.04.23 - 12:24
#2
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Цитата:
за одну из которых хозяин потребовал от застройщиков три (!) квартиры. 


Немного лжи, и ты типичный работник акимата..
Показал, оклеветал как бы..
Зачем?

[Исправлено: 111, 29.04.2023 - 12:25]
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4190
Аркадий ДЕНИСОВ: Потянуло на размышления
Отправлено: 29.04.23 - 14:56
#3
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Цитата:
111:
оклеветал как бы..


Что ??: - не было ТРИ квартиры ??
А, если серьёзно - ВСЁ, ВСЕ и ВСЯ в этом мире как покупаются, так и дников.продаются. Вопрос- в цене.
Акимат - лоббирует интересы определённых застройщиков, не хотящих получать МАЛЕНЬКУЮ прибыль в районе Куная, а получать СВЕРХПРИБЫЛЬ с центра города, под бла-бла-бла подневольных акимату организации.
Автор - лоббирует ......, если серьёзно - выходит, тоже лоббирует интересы ОПРЕДЕЛЁННЫХ застройщиков, не хотящих получать прибыль в районе Куная, а получать СВЕРХПРИБЫЛЬ с центра города, под бла-бла-бла патриотизме, любви в городу и прочей якобы героической херне.
Адвокатишка - всего лишь отрабатывает свои денежки; денежки, по словам автора, владельцев дворцов, коттеджей и прочее, карманами которыми нужно ЗАИНТЕРЕСОВАТЬСЧ налоговым органам.
Что то я не вижу - митингов, пикетов и прочее владельцев хибар, лачуг - которые, обратно же со слов автора, ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ в сносе своих лачуг и строительстве и соответственно в улучшении своих жилищных условии.

Так для чего написана эта статья ??

[Исправлено: ACROS, 29.04.2023 - 15:04]
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25089
Аркадий ДЕНИСОВ: Потянуло на размышления
Отправлено: 29.04.23 - 15:15
#4
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Цитата:
ACROS:
Что ??: - не было ТРИ квартиры ??

Ну даже если слухи ходили, за глаза то не надо говорить, за спиной, пойди выясни у него сам, опроси как говорится, а то показал кто это, и как будто по науськиванию акимата пытается очернить владельца частного дома.
Его дело, хочет три, а захочет, то пять..
Это его территория, его собственность, может и даром отдать..
Какое дело до того тов.Денисову?
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