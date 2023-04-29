Отправлено: - 14:56

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оклеветал как бы..

[Исправлено: ACROS, 29.04.2023 - 15:04]

Цитата:Что ??: - не было ТРИ квартиры ??А, если серьёзно - ВСЁ, ВСЕ и ВСЯ в этом мире как покупаются, так и дников.продаются. Вопрос- в цене.Акимат - лоббирует интересы определённых застройщиков, не хотящих получать МАЛЕНЬКУЮ прибыль в районе Куная, а получать СВЕРХПРИБЫЛЬ с центра города, под бла-бла-бла подневольных акимату организации.Автор - лоббирует ......, если серьёзно - выходит, тоже лоббирует интересы ОПРЕДЕЛЁННЫХ застройщиков, не хотящих получать прибыль в районе Куная, а получать СВЕРХПРИБЫЛЬ с центра города, под бла-бла-бла патриотизме, любви в городу и прочей якобы героической херне.Адвокатишка - всего лишь отрабатывает свои денежки; денежки, по словам автора, владельцев дворцов, коттеджей и прочее, карманами которыми нужно ЗАИНТЕРЕСОВАТЬСЧ налоговым органам.Что то я не вижу - митингов, пикетов и прочее владельцев хибар, лачуг - которые, обратно же со слов автора, ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ в сносе своих лачуг и строительстве и соответственно в улучшении своих жилищных условии.Так для чего написана эта статья ??