Отправлено: - 14:41

[Исправлено: Кушмурунец23, 29.04.2023 - 14:42]

На севере от п.Кушмурун успешно загнулся разрез "Приозерный" -И в то же время другие "деятели" решили, что тот же самый уголь только на южной стороне от п.Кушмурун кому то понадобится.За 8 лет не построили ничего, технику чинили на морозе, работники вахтовым способом. Окопали все, охрана территории... чего то там нарыли дошли до угля и вот они пошли продажиВ общем приехали. Желающих на уголь не нашлось, воду надо было откачивать постоянно в общем как и говорили эксперты затраты большие а прибыли ... сами понимаете. Все, на этом "приплыли". Если на севере хоть как то за собой они убрали, то на юге от п.Кушмурун рядом с территорией поселка все так и бросили...Нынешний аким Костанайской области пока единственный из предыдущих который не пытается заняться разработками нашего бурого угля близ п.Кушмурун.