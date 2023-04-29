На севере от п.Кушмурун успешно загнулся разрез "Приозерный" - причина отсутствие потребителей! Несколько десятилетий искали кому впарить этот "не совсем нормальный" молодой уголь. Не нашли и тогда распродали все что было понастроено.
И в то же время другие "деятели" решили, что тот же самый уголь только на южной стороне от п.Кушмурун кому то понадобится. 7-8 лет копошились. Вспоминаю новости по Хабарам, вот все уже пошел первый уголь, завтра выйдем на .... миллионные триллионные масштабы, будем в Европы отправлять и ... сказочники. При том что давно уже серьезные эксперты заявили, что нафиг этот уголь не нужен. Затраты на добычу большие и стоимость такого угля соответственно, при том что он мало куда подходит по своим свойствам.
За 8 лет не построили ничего, технику чинили на морозе, работники вахтовым способом. Окопали все, охрана территории... чего то там нарыли дошли до угля и вот они пошли продажи
В общем приехали. Желающих на уголь не нашлось, воду надо было откачивать постоянно в общем как и говорили эксперты затраты большие а прибыли ... сами понимаете. Все, на этом "приплыли". Если на севере хоть как то за собой они убрали, то на юге от п.Кушмурун рядом с территорией поселка все так и бросили...
Нынешний аким Костанайской области пока единственный из предыдущих который не пытается заняться разработками нашего бурого угля близ п.Кушмурун. Жители надеются что этого не произойдет![Исправлено: Кушмурунец23, 29.04.2023 - 14:42]