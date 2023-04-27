Токаев: Не владеющие казахским языком не должны ущемляться
Отправлено: 27.04.23 - 13:06
В ходе очередной сессии Ассамблеи народа Казахстана Глава государства Касым-Жомарт Токаев затронул вопрос развития казахского языка. Как отметил Президент, вопрос овладения государственным языком всеми гражданами остается стратегическим направлением государственной политики. Читать новость
Есть один знакомый врач , казах, не говорит совершенно на казахском. Работает в Астане в одной из гос клиник, очень востребован, знает английский язык. Не хочет учить казахский, некогда говорит, пока мы сами будем относиться к своему родному языку так, как этот врач, так к нему и будут относиться все остальные. Английский то он выучил
abaika95: врач обязан обслужить больного хоть каким образом,пусть переводчика ему нанимают иначе вылетит
Кто куда вылетит,и кто по твоему должен нанимать переводчика врач или пациент? Хороший врач вообще без проблем вылетит хоть куда,хоть в Россию хоть заграницу,профессионалы востребованы всегда и везде,а кто будет лечить больных здесь? Ты знаешь,что на весь Кустанай всего один врач Гематолог который принимает в областной больнице и всё больше нету,ни платных ни бесплатных,видимо пообщавшись с такими как ты решили вылететь. То же самое будет в других сферах.
saba: Работает в Астане в одной из гос клиник, очень востребован, знает английский язык.
Для того чтобы быть высококлассным и очень востребованным профессионалом в области медицины знание английского является обязательным условием, а никак не прихотью. Знание английского, чтение большого количества статей в научных и медицинских журналах или на соответствующих сайтах, которые, к слову сказать, на пару-тройку порядков сложнее для восприятия чем любая статья нг, и на десяток порядков чем комментарии к ним - всё это нужно для поддержания высокопрофессионального уровня. Однако вы очевидно желаете чтобы вместо всего этого он учил казахский язык, что ж, я человек доброжелательный и желаю вам удовлетворения ваших чаяний.
saba: Есть один знакомый врач , казах, не говорит совершенно на казахском. Работает в Астане в одной из гос клиник, очень востребован, знает английский язык. Не хочет учить казахский, некогда говорит, пока мы сами будем относиться к своему родному языку так, как этот врач, так к нему и будут относиться все остальные. Английский то он выучил
Цитата:
Эл-починно: Сразу видно, умный человек. Знает, что ему нужно.
Пусть ура - патриоты не обижаются. Но, таких умных и востребованных врачей, владеющих иностранными языками, утрируя, можно в настоящее время выписывать из Москвы и других крупных городов великих россиян. В прошлом году в сентябре целый борт врачей в Астану прилетел из Москвы, в количестве 250 человек, в связи с мобилизацией. Сами россияне отмечают, что уезжают светилы мирового масштаба, на уровне руководителей клиник, центров, заведующие отделениями, в связи с санкциями перебои с поставками импортных лекарств, меньше операции и научных исследовании проводят, уходят поставщики оборудования. Но, якобы великим россиянам всё это - не критично.
Ниже по ссылке отмечают один из примеров, немецкая компания Miltenyi Biotec ушла с российского рынка. Это критично, подчеркивает доктор Шнейдер (Германия гематолог): даже с немецкими приборами в начале 20-х годов все трансплантационные центры России вместе делали около двух тысяч трансплантаций костного мозга при потребности от трех до пяти тысяч. Если в отсутствие уникальных немецких приборов трансплантационная койка будет оборачиваться на неделю медленнее, то число трансплантаций сократится еще на четверть. Спасительное лечение получат всего 1500 пациентов из пяти тысяч нуждающихся в нем.
Добринцофф: Они не смогут у нас работать, так как казахский язык не знают,абайка сказал их тут оштрафуют сразу.
Выше же указал, что в сентябре 2022 года целый борт прилетел с врачами в количестве 250 человек, наверняка большинство работают, часть были транзитными пассажирами, уже в других странах работают.
Скорее всего врачи хотят временно, в других странах поработать, среди них известные личности. Тем более, как выше отметили отдельные грамотеи умных, востребованных специалистов все знают. Добавлю, что им нет необходимости пиарить себя, слава о них заслуженно давно разнеслась по всему миру. И их, условно примут в любой стране с распростёртыми руками, создав необходимые условия. Даже вроде в проекте закона отмечали, иностранцам не знающим гос.языка могут отказать в предоставлении гражданства. Значить для высококвалифицированных специалистов, в той или иной отрасли будут делать исключения. Процитирую самого себя:
Кайрат стайер: Следует отметить, что по совершенствованию внедрения государственного языка меры принимаются. В прошлом году планировали с 2023 года ввести обязательные экзамены по проверке знания гос. языка для учеников 5-8 и 10 классов. Также иностранцам не знающим государственного языка могут отказать в гражданстве.
abaika95: дело в языке и людях которые считают что он не важен
Он важен сейчас только для самоизоляции общества от остальной части человечества. Языки в принципе появились в таком разнообразии только по причине отсутствия коммуникации как таковой. Сейчас все мы живём в едином информационном пространстве, и всё это языковое разнообразие нафиг не нужно, да и от него вреда больше чем пользы. В итоге останется один язык, вопрос времени.
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