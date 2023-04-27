НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Токаев: Не владеющие казахским языком не должны ущемляться
 
 
Страница 8 из 9«1...6789»
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46686
Токаев: Не владеющие казахским языком не должны ущемляться
Отправлено: 27.04.23 - 13:06
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В ходе очередной сессии Ассамблеи народа Казахстана Глава государства Касым-Жомарт Токаев затронул вопрос развития казахского языка. Как отметил Президент, вопрос овладения государственным языком всеми гражданами остается стратегическим направлением государственной политики.
Читать новость

s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1964
Токаев: Не владеющие казахским языком не должны ущемляться
Отправлено: 28.04.23 - 19:25
#105
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Есть один знакомый врач , казах, не говорит совершенно на казахском. Работает в Астане в одной из гос клиник, очень востребован, знает английский язык. Не хочет учить казахский, некогда говорит, пока мы сами будем относиться к своему родному языку так, как этот врач, так к нему и будут относиться все остальные. Английский то он выучил
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1825
Токаев: Не владеющие казахским языком не должны ущемляться
Отправлено: 28.04.23 - 19:41
#106
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
Есть один знакомый врач

Сразу видно, умный человек. Знает, что ему нужно. :lol:
Профайл
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9373
Токаев: Не владеющие казахским языком не должны ущемляться
Отправлено: 28.04.23 - 20:39
#107
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
врач обязан обслужить больного хоть каким образом,пусть переводчика ему нанимают иначе вылетит

Кто куда вылетит,и кто по твоему должен нанимать переводчика врач или пациент?
Хороший врач вообще без проблем вылетит хоть куда,хоть в Россию хоть заграницу,профессионалы востребованы всегда и везде,а кто будет лечить больных здесь?
Ты знаешь,что на весь Кустанай всего один врач Гематолог который принимает в областной больнице и всё больше нету,ни платных ни бесплатных,видимо пообщавшись с такими как ты решили вылететь.
То же самое будет в других сферах.
Профайл
К
§ Карачун
(Пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
4
Токаев: Не владеющие казахским языком не должны ущемляться
Отправлено: 29.04.23 - 00:05
#108
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
Работает в Астане в одной из гос клиник, очень востребован, знает английский язык.

Для того чтобы быть высококлассным и очень востребованным профессионалом в области медицины знание английского является обязательным условием, а никак не прихотью. Знание английского, чтение большого
количества статей в научных и медицинских журналах или на соответствующих сайтах, которые, к слову сказать, на пару-тройку порядков сложнее для восприятия чем любая статья нг, и на десяток порядков чем комментарии к ним - всё это нужно для поддержания высокопрофессионального уровня. Однако вы очевидно желаете чтобы вместо всего этого он учил казахский язык, что ж, я человек доброжелательный и желаю вам удовлетворения ваших чаяний.
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4173
Токаев: Не владеющие казахским языком не должны ущемляться
Отправлено: 29.04.23 - 09:41
#109
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
Есть один знакомый врач , казах, не говорит совершенно на казахском. Работает в Астане в одной из гос клиник, очень востребован, знает английский язык. Не хочет учить казахский, некогда говорит, пока мы сами будем относиться к своему родному языку так, как этот врач, так к нему и будут относиться все остальные. Английский то он выучил


Цитата:
Эл-починно:
Сразу видно, умный человек. Знает, что ему нужно.


Пусть ура - патриоты не обижаются. Но, таких умных и востребованных врачей, владеющих иностранными языками, утрируя, можно в настоящее время выписывать из Москвы и других крупных городов великих россиян. В прошлом году в сентябре целый борт врачей в Астану прилетел из Москвы, в количестве 250 человек, в связи с мобилизацией. Сами россияне отмечают, что уезжают светилы мирового масштаба, на уровне руководителей клиник, центров, заведующие отделениями, в связи с санкциями перебои с поставками импортных лекарств, меньше операции и научных исследовании проводят, уходят поставщики оборудования. Но, якобы великим россиянам всё это - не критично.

Ниже по ссылке отмечают один из примеров, немецкая компания Miltenyi Biotec ушла с российского рынка. Это критично, подчеркивает доктор Шнейдер (Германия гематолог): даже с немецкими приборами в начале 20-х годов все трансплантационные центры России вместе делали около двух тысяч трансплантаций костного мозга при потребности от трех до пяти тысяч. Если в отсутствие уникальных немецких приборов трансплантационная койка будет оборачиваться на неделю медленнее, то число трансплантаций сократится еще на четверть. Спасительное лечение получат всего 1500 пациентов из пяти тысяч нуждающихся в нем.

Подробнее здесь:
Профайл
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9373
Токаев: Не владеющие казахским языком не должны ущемляться
Отправлено: 29.04.23 - 10:00
#110
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Но, таких умных и востребованных врачей, владеющих иностранными языками, утрируя, можно в настоящее время выписывать из Москвы и других крупных городов великих россиян.

Они не смогут у нас работать, так как казахский язык не знают,абайка сказал их тут оштрафуют сразу.
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4173
Токаев: Не владеющие казахским языком не должны ущемляться
Отправлено: 29.04.23 - 10:45
#111
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Они не смогут у нас работать, так как казахский язык не знают,абайка сказал их тут оштрафуют сразу.


Выше же указал, что в сентябре 2022 года целый борт прилетел с врачами в количестве 250 человек, наверняка большинство работают, часть были транзитными пассажирами, уже в других странах работают.

Скорее всего врачи хотят временно, в других странах поработать, среди них известные личности. Тем более, как выше отметили отдельные грамотеи умных, востребованных специалистов все знают. Добавлю, что им нет необходимости пиарить себя, слава о них заслуженно давно разнеслась по всему миру. И их, условно примут в любой стране с распростёртыми руками, создав необходимые условия. Даже вроде в проекте закона отмечали, иностранцам не знающим гос.языка могут отказать в предоставлении гражданства. Значить для высококвалифицированных специалистов, в той или иной отрасли будут делать исключения. Процитирую самого себя:

Кайрат стайер: Следует отметить, что по совершенствованию внедрения государственного языка меры принимаются. В прошлом году планировали с 2023 года ввести обязательные экзамены по проверке знания гос. языка для учеников 5-8 и 10 классов. Также иностранцам не знающим государственного языка могут отказать в гражданстве.

Подробнее здесь:
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17620
Токаев: Не владеющие казахским языком не должны ущемляться
Отправлено: 29.04.23 - 11:23
#112
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
пусть покажут этого сотрудника и он стоит у прилавка постоянно но как видим на многих видео таких сотрудников рядом не оказывается

Покупателей, не говорящих по русски я тоже ни на одном видео не видел) много видел прикидывающихся не говорящими ))
Профайл
Б
§ Балабол
(Пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
5
Токаев: Не владеющие казахским языком не должны ущемляться
Отправлено: 29.04.23 - 12:06
#113
Комментарий удален модератором.
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25089
Токаев: Не владеющие казахским языком не должны ущемляться
Отправлено: 29.04.23 - 12:28
#114
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Они не смогут у нас работать, так как казахский язык

Это глубокая неправда.
Работают, и еще как.
У нас наш врач русскоязычная у Амирки.
Профайл
Б
§ Балабол
(Пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
5
Токаев: Не владеющие казахским языком не должны ущемляться
Отправлено: 29.04.23 - 13:19
#115
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
У нас наш врач русскоязычная у Амирки.

Ну вы же обязаны требовать, чтобы она вас обслуживала на госязыке.
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17620
Токаев: Не владеющие казахским языком не должны ущемляться
Отправлено: 29.04.23 - 13:22
#116
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
сколько в казахстане не был? лет 20 уже?))

Ага, а воз и ныне там :lol: 111-й сказал же, что не собирается джигитов с аулов обслуживать, а остальные на него равняются :lol:
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17620
Токаев: Не владеющие казахским языком не должны ущемляться
Отправлено: 29.04.23 - 13:25
#117
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
хоть каким образом,пусть переводчика ему нанимают

Гугл переводчик устроит? Или не все ещё писАть научились?))
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17620
Токаев: Не владеющие казахским языком не должны ущемляться
Отправлено: 29.04.23 - 13:31
#118
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
дело в языке и людях которые считают что он не важен

Он важен сейчас только для самоизоляции общества от остальной части человечества. Языки в принципе появились в таком разнообразии только по причине отсутствия коммуникации как таковой. Сейчас все мы живём в едином информационном пространстве, и всё это языковое разнообразие нафиг не нужно, да и от него вреда больше чем пользы. В итоге останется один язык, вопрос времени.
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17620
Токаев: Не владеющие казахским языком не должны ущемляться
Отправлено: 29.04.23 - 13:43
#119
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
пока мы сами будем относиться к своему родному языку так, как этот врач

Точно, начни с себя называется.

Цитата:
saba:
Английский то он выучил

Что пользу приносит - то и выучил. Бесполезное ему зачем?
Профайл
Страница 8 из 9«1...6789»
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 49, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 47
Зарегистрированные пользователи: maxsaf, 111

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS