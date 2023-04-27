Отправлено: - 09:41

saba:

Есть один знакомый врач , казах, не говорит совершенно на казахском. Работает в Астане в одной из гос клиник, очень востребован, знает английский язык. Не хочет учить казахский, некогда говорит, пока мы сами будем относиться к своему родному языку так, как этот врач, так к нему и будут относиться все остальные. Английский то он выучил

Эл-починно:

Сразу видно, умный человек. Знает, что ему нужно.

Цитата:Цитата:Пусть ура - патриоты не обижаются. Но, таких умных и востребованных врачей, владеющих иностранными языками, утрируя, можно в настоящее время выписывать из Москвы и других крупных городов великих россиян. В прошлом году в сентябре целый борт врачей в Астану прилетел из Москвы, в количестве 250 человек, в связи с мобилизацией. Сами россияне отмечают, что уезжают светилы мирового масштаба, на уровне руководителей клиник, центров, заведующие отделениями, в связи с санкциями перебои с поставками импортных лекарств, меньше операции и научных исследовании проводят, уходят поставщики оборудования. Но, якобы великим россиянам всё это - не критично.Ниже по ссылке отмечают один из примеров, немецкая компания Miltenyi Biotec ушла с российского рынка. Это критично, подчеркивает доктор Шнейдер (Германия гематолог): даже с немецкими приборами в начале 20-х годов все трансплантационные центры России вместе делали около двух тысяч трансплантаций костного мозга при потребности от трех до пяти тысяч. Если в отсутствие уникальных немецких приборов трансплантационная койка будет оборачиваться на неделю медленнее, то число трансплантаций сократится еще на четверть. Спасительное лечение получат всего 1500 пациентов из пяти тысяч нуждающихся в нем.Подробнее здесь: