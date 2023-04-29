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≡ Самовар, баурсаки и танцы - Как отметят День единства народа Казахстана в Костанае?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46684
Самовар, баурсаки и танцы - Как отметят День единства народа Казахстана в Костанае?
Отправлено: 29.04.23 - 00:44
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Праздничную программу для жителей областного центра подготовила Ассамблея народа Казахстана Костанайской области. Мероприятия пройдут в центре и еще двух микрорайонах города.
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* bgb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.12
Сообщений:
4367
Re: Самовар, баурсаки и танцы - Как отметят День единства народа...
Отправлено: 29.04.23 - 00:44
#1
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Я думал, исходя из названия статьи, что Работники Ассамблеи будут петь и танцевать. А они только напрягли и согласовали...))) 8-)
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