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≡ "А Владимир Путин приедет?" - "Надеюсь, да!" - Деревья из Башкирии высаживают в Костанае вдоль маршрута российской делегации
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46684
"А Владимир Путин приедет?" - "Надеюсь, да!" - Деревья из Башкирии высаживают в Костанае вдоль маршрута российской делегации
Отправлено: 28.04.23 - 17:44
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Брифинг по озеленению областного центра провел руководитель отдела ЖКХ акимата Костаная Данияр САБИТОВ. Он пояснил, что работы проводят по поручению акима области Кумара Аксакалова в рамках подготовки к форуму приграничного сотрудничества.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25085
"А Владимир Путин приедет?" - "Надеюсь, да!" - Деревья из Башкирии высаживают в Костанае вдоль маршрута российской делегации
Отправлено: 28.04.23 - 23:28
#45
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Цитата:
drakon:
Вот, чтобы сосны там росли, не помню...

Это вот минутах в десяти, как наш Кунай.


Туда городской автобус, вроде 28 ходит.

[Исправлено: 111, 28.04.2023 - 23:29]
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Н
§ Начальник
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
11.05.11
Сообщений:
48
Re: "А Владимир Путин приедет?" - "Надеюсь,...
Отправлено: 28.04.23 - 23:43
#46
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- А Владимир Путин приедет? - спросила корреспондент "НГ".
- Не знаю, надеюсь, что нет, - ответил Сабитов. - В любом случае нам вторичные санкции не нужны и вообще зачем нам убийца.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1825
"А Владимир Путин приедет?" - "Надеюсь, да!" - Деревья из Башкирии высаживают в Костанае вдоль маршрута российской делегации
Отправлено: 28.04.23 - 23:55
#47
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Цитата:
Начальник:
А Владимир Путин приедет? - спросила корреспондент "НГ". - Не знаю, надеюсь, что нет, - ответил Сабитов. - В любом случае нам вторичные санкции не нужны и вообще зачем нам убийца.

:lol:
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Кушмурунец23
§ Кушмурунец23
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан
Регистрация:
18.05.12
Сообщений:
556
"А Владимир Путин приедет?" - "Надеюсь, да!" - Деревья из Башкирии высаживают в Костанае вдоль маршрута российской делегации
Отправлено: 29.04.23 - 00:33
#48
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Цитата:
Начальник:
- Не знаю, надеюсь, что нет, - ответил Сабитов.
Это не правильный ответ...
Мой дорогой друг, так в течение последнего месяца на весь Мир обращались к Путину, господин Эрдоган и товарищ Си!
А всякое ссыкЛоу боящееся санкций и Байдена оно и есть ссыкЛоу, будь оно хоть какого высокого уровня начальникааа.
А правильный ответ это:
- Не знаю, надеюсь, что да, - ответил Сабитов. - В любом случае будет делегация из Россия и она поедет вдоль этих улиц.

[Исправлено: Кушмурунец23, 29.04.2023 - 00:37]
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b
* bgb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.12
Сообщений:
4367
Re: "А Владимир Путин приедет?" - "Надеюсь,...
Отправлено: 29.04.23 - 00:42
#49
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В моем детстве и юности вдоль дорог росли кусты акации. Потом их все снесли. Объяснили, что из них на проезжую часть неожиданно выбегают дети и животные. Снег тогда тоже не вывозили, а складировали вдоль дорог, потому что ограждений почти нигде не было.
Нынешняя посадка кизильника выливается в очередное повторение пройденного?
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