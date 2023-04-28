Отправлено: - 23:45

[Исправлено: 111, 28.04.2023 - 23:48]

Да, так и есть..Наши уже давно забыли казахские блюда.Теперь на казахские национальные праздники варят китайский плов, с наименьшим количеством непонятно чьего мяса, свинной шашлык и шашлык из порченой говядины, которая слежалась в магазинах..Ну вот теперь и этим Бешем давиться будут..А вот такое едим раз в пятилетку, и то, если богатые родственники позовут..И у них ведь никто не умеет его готовить и нанимают на такой беш только настоящих казахов спецов, которым платят какие то безумные деньги..И отмечают это хорошим спиртным, что поели..Да и этот не настоящий, с гуся..