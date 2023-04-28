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≡ Встречайте Lay’s в казахском стиле — новинка Lay’s «Бешбармак»
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46684
Встречайте Lay’s в казахском стиле — новинка Lay’s «Бешбармак»
Отправлено: 28.04.23 - 18:10
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Компания PepsiCo представила новинку в Казахстане — чипсы Lay’s «Бешбармак». Lay’s давно хотел порадовать казахстанцев и создал первый вкус эксклюзивно для Казахстана.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25838
Re: Встречайте Lay’s в казахском стиле — новинка Lay’s...
Отправлено: 28.04.23 - 18:10
#1
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Круто.Поел чипсы и вроде - беш... :lol: :oops:
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2966
Re: Встречайте Lay’s в казахском стиле — новинка Lay’s...
Отправлено: 28.04.23 - 18:18
#2
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нет у казахов такого блюда - Бешбармак. Это даже звучит не по-казахски. Есть - ЕТ!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25085
Встречайте Lay’s в казахском стиле — новинка Lay’s «Бешбармак»
Отправлено: 28.04.23 - 23:45
#3
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Да, так и есть..
Наши уже давно забыли казахские блюда.
Теперь на казахские национальные праздники варят китайский плов, с наименьшим количеством непонятно чьего мяса, свинной шашлык и шашлык из порченой говядины, которая слежалась в магазинах..
Ну вот теперь и этим Бешем давиться будут..
А вот такое едим раз в пятилетку, и то, если богатые родственники позовут..
И у них ведь никто не умеет его готовить и нанимают на такой беш только настоящих казахов спецов, которым платят какие то безумные деньги..
И отмечают это хорошим спиртным, что поели..



Да и этот не настоящий, с гуся..

[Исправлено: 111, 28.04.2023 - 23:48]
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1825
Встречайте Lay’s в казахском стиле — новинка Lay’s «Бешбармак»
Отправлено: 29.04.23 - 00:04
#4
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Цитата:
111:
Да и этот не настоящий, с гуся..

Марик, а какой настоящий? Я разный ел, но ни разу с кониной. Честно говоря, не по вкусу мне конина, но дело не в этом. Всегда было вкусно и не важно гусь, утка или барашек.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1825
Встречайте Lay’s в казахском стиле — новинка Lay’s «Бешбармак»
Отправлено: 29.04.23 - 00:06
#5
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Цитата:
юля елиссева:
нет у казахов такого блюда - Бешбармак. Это даже звучит не по-казахски. Есть - ЕТ!

конечно нет. есть бишбармак! :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25085
Встречайте Lay’s в казахском стиле — новинка Lay’s «Бешбармак»
Отправлено: 29.04.23 - 00:26
#6
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Цитата:
Эл-починно:
не важно гусь, утка или барашек.

Не, как раз таки это важно.
Настоящая конина, очень дорогая вещь .
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