Отправлено: - 00:33

Начальник:

- Не знаю, надеюсь, что нет, - ответил Сабитов.

[Исправлено: Кушмурунец23, 29.04.2023 - 00:37]

Цитата:Это не правильный ответ...Мой дорогой друг, так в течение последнего месяца на весь Мир обращались к Путину, господин Эрдоган и товарищ Си!А всякое ссыкЛоу боящееся санкций и Байдена оно и есть ссыкЛоу, будь оно хоть какого высокого уровня начальникааа.А правильный ответ это:- Не знаю, надеюсь, что да, - ответил Сабитов. - В любом случае будет делегация из Россия и она поедет вдоль этих улиц.