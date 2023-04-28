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≡ "А Владимир Путин приедет?" - "Надеюсь, да!" - Деревья из Башкирии высаживают в Костанае вдоль маршрута российской делегации
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46683
"А Владимир Путин приедет?" - "Надеюсь, да!" - Деревья из Башкирии высаживают в Костанае вдоль маршрута российской делегации
Отправлено: 28.04.23 - 17:44
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Брифинг по озеленению областного центра провел руководитель отдела ЖКХ акимата Костаная Данияр САБИТОВ. Он пояснил, что работы проводят по поручению акима области Кумара Аксакалова в рамках подготовки к форуму приграничного сотрудничества.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9124
"А Владимир Путин приедет?" - "Надеюсь, да!" - Деревья из Башкирии высаживают в Костанае вдоль маршрута российской делегации
Отправлено: 28.04.23 - 21:40
#30
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Цитата:
юля елиссева:
К осени Украинская армия освободит

такой большой дядя, а в сказки верит...
Да, а почему администрация не удаляет комментарии не в тему.. начиная с 1-го?
Я понимаю, что большая часть поддерживает, но правила вы сами придумали!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25078
"А Владимир Путин приедет?" - "Надеюсь, да!" - Деревья из Башкирии высаживают в Костанае вдоль маршрута российской делегации
Отправлено: 28.04.23 - 21:48
#31
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Цитата:
yudjin:
но правила вы сами придумали!

Это немного неверно, правила меняли мы всем форумом, начали пару лет назад.
Ну и дальше.
Вот тут видим, один из первых новых микрорайонов и как там садят, садят, и ничего не растет уже лет 8?
Не прижилось ничего, ни сосны, ни елки..
Если только палки..
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1822
"А Владимир Путин приедет?" - "Надеюсь, да!" - Деревья из Башкирии высаживают в Костанае вдоль маршрута российской делегации
Отправлено: 28.04.23 - 21:49
#32
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Цитата:
yudjin:
Да, а почему администрация не удаляет комментарии не в тему.. начиная с 1-го?

ну так не в первой. Потом что надо восстановят, что не надо удалят. Всё стабильно в датском королевстве! :lol:
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Мишаня
§ Мишаня
(Пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
1038
"А Владимир Путин приедет?" - "Надеюсь, да!" - Деревья из Башкирии высаживают в Костанае вдоль маршрута российской делегации
Отправлено: 28.04.23 - 21:50
#33
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Цитата:
Кушмурунец23:
льзя ли это писать

Льзя. И причина проста - россияне туда не едут. Строителей не найдешь на вахту. Люди жить хотят.
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Мишаня
§ Мишаня
(Пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
1038
"А Владимир Путин приедет?" - "Надеюсь, да!" - Деревья из Башкирии высаживают в Костанае вдоль маршрута российской делегации
Отправлено: 28.04.23 - 21:53
#34
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Цитата:
111:
Ну это, надо смотреть, когда восстановят, и не будет километровых очередей за водой и продуктами.

Ты униан-то пролистни на 2023 год. Там уже другая риторика
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25078
"А Владимир Путин приедет?" - "Надеюсь, да!" - Деревья из Башкирии высаживают в Костанае вдоль маршрута российской делегации
Отправлено: 28.04.23 - 21:56
#35
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Нашим костанайским степным чиновникам поработать бы в Алматы



Глядите, сколько там не обрубленных деревьев!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25078
"А Владимир Путин приедет?" - "Надеюсь, да!" - Деревья из Башкирии высаживают в Костанае вдоль маршрута российской делегации
Отправлено: 28.04.23 - 22:02
#36
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А вот со стороны Кок-Тобе



Это прошлый год.
Видно что аким обрубает там что то, как это называется, а, кронирует?
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25838
"А Владимир Путин приедет?" - "Надеюсь, да!" - Деревья из Башкирии высаживают в Костанае вдоль маршрута российской делегации
Отправлено: 28.04.23 - 22:02
#37
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Цитата:
111:
степным чиновникам поработать бы в Алматы

Чтобы Алматы, превратили в степь?... :-o
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1822
"А Владимир Путин приедет?" - "Надеюсь, да!" - Деревья из Башкирии высаживают в Костанае вдоль маршрута российской делегации
Отправлено: 28.04.23 - 22:06
#38
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Цитата:
111:
Нашим костанайским степным чиновникам поработать бы в Алматы

Типун тебе на язык, такую красоту ...Цитата:
drakon:
Чтобы Алматы, превратили в степь?...

С языка, как говорят слизал. :lol:
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25838
"А Владимир Путин приедет?" - "Надеюсь, да!" - Деревья из Башкирии высаживают в Костанае вдоль маршрута российской делегации
Отправлено: 28.04.23 - 22:11
#39
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Цитата:
111:
А вот со стороны Кок-Тобе

Бывал я там. Зелено. Вот, чтобы
сосны там росли, не помню... :lol: :oops:
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25838
"А Владимир Путин приедет?" - "Надеюсь, да!" - Деревья из Башкирии высаживают в Костанае вдоль маршрута российской делегации
Отправлено: 28.04.23 - 22:15
#40
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Цитата:
111:
Вот, стоят родимые.

И тень, от них ... :lol: ;-)
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Кушмурунец23
§ Кушмурунец23
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан
Регистрация:
18.05.12
Сообщений:
555
"А Владимир Путин приедет?" - "Надеюсь, да!" - Деревья из Башкирии высаживают в Костанае вдоль маршрута российской делегации
Отправлено: 28.04.23 - 22:32
#41
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Цитата:
111:
Мариуполь город рай все таки

да, согласен там отличные места, заводов нет экология будет на хорошем уровне. Если захотят то лучше Сочей и Крымов можно отстроить...
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1822
"А Владимир Путин приедет?" - "Надеюсь, да!" - Деревья из Башкирии высаживают в Костанае вдоль маршрута российской делегации
Отправлено: 28.04.23 - 22:48
#42
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Ну Мариуполь ещё зеленее Костаная сегодня будет.



[Исправлено: Эл-починно, 28.04.2023 - 22:49]
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Страница 3 из 3«123
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