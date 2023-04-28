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"А Владимир Путин приедет?" - "Надеюсь, да!" - Деревья из Башкирии высаживают в Костанае вдоль маршрута российской делегации
"А Владимир Путин приедет?" - "Надеюсь, да!" - Деревья из Башкирии высаживают в Костанае вдоль маршрута российской делегации
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Я робот(Пользователи)
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- 46683
"А Владимир Путин приедет?" - "Надеюсь, да!" - Деревья из Башкирии высаживают в Костанае вдоль маршрута российской делегации
Отправлено: 28.04.23 - 17:44
Брифинг по озеленению областного центра провел руководитель отдела ЖКХ акимата Костаная Данияр САБИТОВ. Он пояснил, что работы проводят по поручению акима области Кумара Аксакалова в рамках подготовки к форуму приграничного сотрудничества.
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"А Владимир Путин приедет?" - "Надеюсь, да!" - Деревья из Башкирии высаживают в Костанае вдоль маршрута российской делегации
Отправлено: 28.04.23 - 21:40
Цитата:
такой большой дядя, а в сказки верит...
Да, а почему администрация не удаляет комментарии не в тему.. начиная с 1-го?
Я понимаю, что большая часть поддерживает, но правила вы сами придумали!
юля елиссева:
К осени Украинская армия освободит
К осени Украинская армия освободит
такой большой дядя, а в сказки верит...
Да, а почему администрация не удаляет комментарии не в тему.. начиная с 1-го?
Я понимаю, что большая часть поддерживает, но правила вы сами придумали!
"А Владимир Путин приедет?" - "Надеюсь, да!" - Деревья из Башкирии высаживают в Костанае вдоль маршрута российской делегации
Отправлено: 28.04.23 - 21:48
Цитата:
Это немного неверно, правила меняли мы всем форумом, начали пару лет назад.
Ну и дальше.
Вот тут видим, один из первых новых микрорайонов и как там садят, садят, и ничего не растет уже лет 8?
Не прижилось ничего, ни сосны, ни елки..
Если только палки..
yudjin:
но правила вы сами придумали!
но правила вы сами придумали!
Это немного неверно, правила меняли мы всем форумом, начали пару лет назад.
Ну и дальше.
Вот тут видим, один из первых новых микрорайонов и как там садят, садят, и ничего не растет уже лет 8?
Не прижилось ничего, ни сосны, ни елки..
Если только палки..
"А Владимир Путин приедет?" - "Надеюсь, да!" - Деревья из Башкирии высаживают в Костанае вдоль маршрута российской делегации
Отправлено: 28.04.23 - 21:49
Цитата:
ну так не в первой. Потом что надо восстановят, что не надо удалят. Всё стабильно в датском королевстве!
yudjin:
Да, а почему администрация не удаляет комментарии не в тему.. начиная с 1-го?
Да, а почему администрация не удаляет комментарии не в тему.. начиная с 1-го?
ну так не в первой. Потом что надо восстановят, что не надо удалят. Всё стабильно в датском королевстве!
"А Владимир Путин приедет?" - "Надеюсь, да!" - Деревья из Башкирии высаживают в Костанае вдоль маршрута российской делегации
Отправлено: 28.04.23 - 21:50
Цитата:
Льзя. И причина проста - россияне туда не едут. Строителей не найдешь на вахту. Люди жить хотят.
Кушмурунец23:
льзя ли это писать
льзя ли это писать
Льзя. И причина проста - россияне туда не едут. Строителей не найдешь на вахту. Люди жить хотят.
"А Владимир Путин приедет?" - "Надеюсь, да!" - Деревья из Башкирии высаживают в Костанае вдоль маршрута российской делегации
Отправлено: 28.04.23 - 21:53
Цитата:
Ты униан-то пролистни на 2023 год. Там уже другая риторика
111:
Ну это, надо смотреть, когда восстановят, и не будет километровых очередей за водой и продуктами.
Ну это, надо смотреть, когда восстановят, и не будет километровых очередей за водой и продуктами.
Ты униан-то пролистни на 2023 год. Там уже другая риторика
"А Владимир Путин приедет?" - "Надеюсь, да!" - Деревья из Башкирии высаживают в Костанае вдоль маршрута российской делегации
Отправлено: 28.04.23 - 21:56
Нашим костанайским степным чиновникам поработать бы в Алматы
Глядите, сколько там не обрубленных деревьев!
Глядите, сколько там не обрубленных деревьев!
"А Владимир Путин приедет?" - "Надеюсь, да!" - Деревья из Башкирии высаживают в Костанае вдоль маршрута российской делегации
Отправлено: 28.04.23 - 22:02
А вот со стороны Кок-Тобе
Это прошлый год.
Видно что аким обрубает там что то, как это называется, а, кронирует?
Это прошлый год.
Видно что аким обрубает там что то, как это называется, а, кронирует?
"А Владимир Путин приедет?" - "Надеюсь, да!" - Деревья из Башкирии высаживают в Костанае вдоль маршрута российской делегации
Отправлено: 28.04.23 - 22:02
Цитата:
Чтобы Алматы, превратили в степь?...
111:
степным чиновникам поработать бы в Алматы
степным чиновникам поработать бы в Алматы
Чтобы Алматы, превратили в степь?...
"А Владимир Путин приедет?" - "Надеюсь, да!" - Деревья из Башкирии высаживают в Костанае вдоль маршрута российской делегации
Отправлено: 28.04.23 - 22:06
Цитата:
Типун тебе на язык, такую красоту ...Цитата:
С языка, как говорят слизал.
111:
Нашим костанайским степным чиновникам поработать бы в Алматы
Нашим костанайским степным чиновникам поработать бы в Алматы
Типун тебе на язык, такую красоту ...Цитата:
drakon:
Чтобы Алматы, превратили в степь?...
Чтобы Алматы, превратили в степь?...
С языка, как говорят слизал.
"А Владимир Путин приедет?" - "Надеюсь, да!" - Деревья из Башкирии высаживают в Костанае вдоль маршрута российской делегации
Отправлено: 28.04.23 - 22:11
Цитата:
Бывал я там. Зелено. Вот, чтобы
сосны там росли, не помню...
111:
А вот со стороны Кок-Тобе
А вот со стороны Кок-Тобе
Бывал я там. Зелено. Вот, чтобы
сосны там росли, не помню...
"А Владимир Путин приедет?" - "Надеюсь, да!" - Деревья из Башкирии высаживают в Костанае вдоль маршрута российской делегации
Отправлено: 28.04.23 - 22:15
Цитата:
И тень, от них ...
111:
Вот, стоят родимые.
Вот, стоят родимые.
И тень, от них ...
(Полноправные пользователи)
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- Казахстан
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- 555
"А Владимир Путин приедет?" - "Надеюсь, да!" - Деревья из Башкирии высаживают в Костанае вдоль маршрута российской делегации
Отправлено: 28.04.23 - 22:32
Цитата:
да, согласен там отличные места, заводов нет экология будет на хорошем уровне. Если захотят то лучше Сочей и Крымов можно отстроить...
111:
Мариуполь город рай все таки
Мариуполь город рай все таки
да, согласен там отличные места, заводов нет экология будет на хорошем уровне. Если захотят то лучше Сочей и Крымов можно отстроить...
"А Владимир Путин приедет?" - "Надеюсь, да!" - Деревья из Башкирии высаживают в Костанае вдоль маршрута российской делегации
Отправлено: 28.04.23 - 22:48
Ну Мариуполь ещё зеленее Костаная сегодня будет.
[Исправлено: Эл-починно, 28.04.2023 - 22:49]
[Исправлено: Эл-починно, 28.04.2023 - 22:49]
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