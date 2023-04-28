НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ "А Владимир Путин приедет?" - "Надеюсь, да!" - Деревья из Башкирии высаживают в Костанае вдоль маршрута российской делегации
 
 
Страница 2 из 2«12
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46683
"А Владимир Путин приедет?" - "Надеюсь, да!" - Деревья из Башкирии высаживают в Костанае вдоль маршрута российской делегации
Отправлено: 28.04.23 - 17:44
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Брифинг по озеленению областного центра провел руководитель отдела ЖКХ акимата Костаная Данияр САБИТОВ. Он пояснил, что работы проводят по поручению акима области Кумара Аксакалова в рамках подготовки к форуму приграничного сотрудничества.
Читать новость

Эл-починно
* Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1817
"А Владимир Путин приедет?" - "Надеюсь, да!" - Деревья из Башкирии высаживают в Костанае вдоль маршрута российской делегации
Отправлено: 28.04.23 - 20:52
#15
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Кушмурунец23:
Дико? Извинитесь по нормальному...

Думаете поможет? :lol: Сначала посмотрим, что с Вашим комментарием станет, а там по обстоятельствам. ;-)
Профайл
Кушмурунец23
§ Кушмурунец23
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан
Регистрация:
18.05.12
Сообщений:
554
"А Владимир Путин приедет?" - "Надеюсь, да!" - Деревья из Башкирии высаживают в Костанае вдоль маршрута российской делегации
Отправлено: 28.04.23 - 20:54
#16
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Эл-починно:
посмотрим, что с Вашим комментарием станет

мои комментарии, это те, которые надо комментарии "Берегись автомобиля" :lol:

[Исправлено: Кушмурунец23, 28.04.2023 - 20:57]
Профайл Посетить вебсайт
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25072
"А Владимир Путин приедет?" - "Надеюсь, да!" - Деревья из Башкирии высаживают в Костанае вдоль маршрута российской делегации
Отправлено: 28.04.23 - 21:06
#17
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сосны, как говорится, зимой и летом одним цветом. Будут создавать прекрасное настроение.

А, это новые районы..
Да, и зимой и летом, одним цветом, одним архитектурным стилем..
Наверное это да, наверное прекрасно..

Профайл
Эл-починно
* Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1817
"А Владимир Путин приедет?" - "Надеюсь, да!" - Деревья из Башкирии высаживают в Костанае вдоль маршрута российской делегации
Отправлено: 28.04.23 - 21:09
#18
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
А, это новые районы..

Царство асфальта и бетона с кирпичом. Не Путину точно не понравится.

Вот как строить нужно. :lol:
Профайл
Кушмурунец23
§ Кушмурунец23
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан
Регистрация:
18.05.12
Сообщений:
554
"А Владимир Путин приедет?" - "Надеюсь, да!" - Деревья из Башкирии высаживают в Костанае вдоль маршрута российской делегации
Отправлено: 28.04.23 - 21:11
#19
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Да, и зимой и летом, одним цветом, одним архитектурным стилем..

Любимый Мариуполь восстанавливают, красиво... кстати наши казахи там тоже работают вахтово. Не знаю, льзя ли это писать :lol:
Профайл Посетить вебсайт
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25072
"А Владимир Путин приедет?" - "Надеюсь, да!" - Деревья из Башкирии высаживают в Костанае вдоль маршрута российской делегации
Отправлено: 28.04.23 - 21:11
#20
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Эл-починно:
Вот как строить нужно.

Турецкие постройки тоже рушатся от ветерека..
Хотя да, красивее.
Профайл
Эл-починно
* Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1817
"А Владимир Путин приедет?" - "Надеюсь, да!" - Деревья из Башкирии высаживают в Костанае вдоль маршрута российской делегации
Отправлено: 28.04.23 - 21:14
#21
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Турецкие постройки тоже рушатся от ветерека.. Хотя да, красивее.

Это с балкона, и заметь зелёные насаждения не пострадали, хотя это новостройки. И сажать никого и нечего во всех смыслах не нужно. :lol:
Профайл
Эл-починно
* Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1817
"А Владимир Путин приедет?" - "Надеюсь, да!" - Деревья из Башкирии высаживают в Костанае вдоль маршрута российской делегации
Отправлено: 28.04.23 - 21:16
#22
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования

Это с другой стороны, зелёные насаждения так же не сильно обременены изменёнными условиями нового приспособления приживания, в новой среде. :lol:
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25072
"А Владимир Путин приедет?" - "Надеюсь, да!" - Деревья из Башкирии высаживают в Костанае вдоль маршрута российской делегации
Отправлено: 28.04.23 - 21:18
#23
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Кушмурунец23:
Любимый Мариуполь восстанавливают, красиво.

Ну это, надо смотреть, когда восстановят, и не будет километровых очередей за водой и продуктами.
Может лучше Новокузнецк привести в пример, тот же Норильск..
Чтоб равное соотношение было.
Мариуполь город рай все таки, пляжи, европейское качество, на берегу моря, индустриальный гигант.
Чего на него то равняться?
Костанай там и рядом никогда не стоял..
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25072
"А Владимир Путин приедет?" - "Надеюсь, да!" - Деревья из Башкирии высаживают в Костанае вдоль маршрута российской делегации
Отправлено: 28.04.23 - 21:20
#24
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Эл-починно:
Это с другой стороны,

Тут не совсем понятно, это глубинка Турции?
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25072
"А Владимир Путин приедет?" - "Надеюсь, да!" - Деревья из Башкирии высаживают в Костанае вдоль маршрута российской делегации
Отправлено: 28.04.23 - 21:21
#25
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Эл-починно:
зелёные насаждения так же не сильно обременены изменёнными условиями нового приспособления приживания, в новой

А так да, шикарно, нашим бы там построить чего нибудь..
Все снести к такой то матери, потом вот посадить какие то веточки
Профайл
Страница 2 из 2«12
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 37, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 35
Зарегистрированные пользователи: Эл-починно, 111

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS